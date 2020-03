Billie y Finneas Eilish, mano a mano con su segundo disco de estudio

La confirmación oficial de que el segundo álbum de estudio de Billie Eilish estaba en marcha lo dio la propia protagonista a comienzos de año. Apenas un par de meses después su hermano, Finneas, el 50% de esta sociedad musical, ha dado algún detalle más para todos aquellos seguidores de la estadounidense que están esperando ansiosos al sucesor de su debut musical When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Un debut musical difícilmente superable, algo de lo que son conscientes los dos hermanos y de lo que ha hablado durante una entrevista pra Vulture: "Hemos comenzado a trabajar en el nuevo disco y creo que lo mejor que podemos hacer es no prestar atención a todo lo que ha pasado hasta ahora. El primer álbum de estudio tuvo una intención completamente pura. Nosotros no nos preparamos para escribir un disco encantador. Nuestro único objetivo fue hacer un disco que nos gustara y que disfrutáramos tocando. Creo que eso es todo lo que vamos a hacer para el segundo. Todo lo demás son efectos colaterales. No puedes fijarte como objetivo todo eso".

Los Eilish se han convertido ya en una franquicia propia con un enorme éxito a nivel mundial pero según Finneas habrá una evolución en el sonido y una intención de experimentar con la música: "Para nuestro segundo disco... hay un montón de historias que creemos que no han sido contadas todavía" explicaba el músico a Billboard. "Vamos a intentar contar todas ellas y ser un poco experimentales. Creo que si no intentas cambiar las cosas un poco no evolucionas. Así que creo que vamos a intentar mantener todo de lo que estamos orgullosos en nuestra música pero también intentar cosas nuevas y darle a la gente lo que está buscando".

Tras un 2019 y un inicio de 2020 repleto de éxitos, ahora ya sabemos lo que podemos esperar de Billie Eilish durante los próximos meses. Su presencia en el estudio será ahora mayor una vez que han aplazado parte de su gira por culpa de la crisis sanitaria mundial.

Sin embargo que nadie espere que el lanzamiento vaya a ser este año ni tan siquiera en 2021 si tenemos en cuenta que con su álbum de debut estuvieron trabajando durante casi tres años en la composición y grabación de los temas como ellos mismos desvelaron en distintas entrevistas.

Uno de los temas que con mayor expectación están esperando sus seguidores y los de Rosalía es su colaboración conjunta. Hace algo más de un año estuvieron grabando juntos una canción que ha quedado inconclusa y que podría ser uno de los duetos más deseados del momento.

"Preguntémoselo a ella. Yo grabé la parte vocal y estoy esperando a que ambas tengamos tiempo para volver al estudio y terminarla. Sí, creo que va a ser una preciosa canción la que hemos creado juntas" explicó la solista catalana durante la alfombra roja de los Premios Grammy.