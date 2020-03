Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale nos traen ‘High School Musical’ en TikTok

Han pasado 14 años desde el fenómeno High School Musical y, a los más nostálgicos, todavía les sigue emocionando recordando esa saga musical que marcó a toda una generación. Y, en tiempos de coronavirus, y en pleno aislamiento mundial, no ha faltado un reencuentro de dos de sus protagonistas: Vanessa Hudgens y Ashley Tisdale.

Durante el encierro son muchos los que insisten en que hay que hacer ejercicio para no entumecernos después de tanto tiempo en casa. La actriz que dio vida a Sharpay Evans es de las que ha compartido ese mensaje. “Si necesitas hacer ejercicio mientras estás en cuarentena, intenta esto, ¡Con suerte alegrará un poco tu día!”, escribía en TikTok.

Y claro, teniendo en cuenta la red social en la que ha compartido esta reflexión, no podíamos esperar otra cosa más que un bailecito. Y lo ha habido, al ritmo de We’re all in this together, uno de los temas de la serie que le dio tanta popularidad.

Aunque, lo mejor ha sido cuando Vanessa Hudgens, nos ha recordado que dio vida a Gabriella Montez, y se ha unido a la coreografía, solo que, a su manera. Una puesta en escena que hubiera sido impensable ver en la serie, con una botella de vino en la mano.

Ha tirado de sentido del humor y le ha preguntado a su amiga si quizás ha llegado el momento de hacerse perfil en TikTok. A lo que a su amiga le ha respondido que debería haber hecho el baile.

Está claro que, pese a que en su día, hubo muchos rumores de una posible rivalidad, estas dos actrices son buenas amigas que tendrán siempre un pasado en común que todavía tiene muchos seguidores.

Eso sí, está claro que cada una de ellas está viviendo el encierro a su manera. Mientras que Ashley tira de naturalidad y nos permite verla en pijama, sin maquillaje y con la cama sin hacer, Vanessa Hudgens se muestra justo al contrario, maquillada, vestida como para salir y derrochando glamour.