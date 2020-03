Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh: “Gracias, coronavirus”

Leire Martínez, la vocalista de La Oreja de Van Gogh desde 2008, ha tenido que hacer un pequeño paréntesis en su vida (como el resto del mundo) debido a la cuarentena del coronavirus. La cantante, que tiene la gira por Estados Unidos junto a su grupo previsto para mayo, ha querido lazar un mensaje al coronavirus. Lo ha hecho a través de su cuenta de Instagram con vídeo de IGTV.

“¿Qué tal, coronavirus, cómo lo llevas? Campando a tus anchas por lo que parece. Bueno, yo, quería decirte un par de cosas. Primero, no me das ningún miedo. Te tengo respeto, pero no porque te tenga respeto como virus, sino porque respeto a la gente”, ha comenzado a decir Leire delante de la cámara.

La cantante de Jueves ha querido lanzar un mensaje para concienciar a la gente de que hay que quedarse en casa: “Me quedo en casa par que, aunque estés a tus anchas, no puedas hacer mucho. Y me quedo en casa porque así no perjudico a los demás”.

Además, Leire ha querido agradecer al virus porque gracias a él se ha dado cuenta de una cosa: “Por otro lado, gracias. Gracias, coronavirus porque gracias a ti estoy viendo la humanidad de la gente. Estoy viendo que mucha gente se ha responsabilizado, que hemos hecho una piña, algo que yo echaba de menos”.

“Espero que este aprendizaje quede y perdure”, ha dicho Leire. Además, la cantante también ha asegurado que está pensando mucho en casa: “Estoy dedicando mucho tiempo a mí y estoy pensando mucho, hurgando por dentro y encontrando cosas maravillosas”.

La Oreja de Van Gogh tiene un mensaje para América

Además, el grupo al completo ha querido enviar un vídeo a sus seguidores y seguidoras del otro lado del Atlántico. Los miembros, desde sus casas, han grabado un vídeo que luego han compartido en Instagram donde aparecen recomendando que no salgan a la calle.

“Hola amigos de Latinoamérica. Hoy no vamos a hablar de música. Queríamos daros una serie de consejos desde el futuro. Decimos desde el futuro porque lo que está ocurriendo aquí seguro que va a pasar allí”, han comenzado diciendo.

“Muchos países que nos seguís y que sabéis lo que está pasando. Parece que habláis de este tema como si no tuviese nada que ver con vosotros”, han continuado.

“Desde ya deberíamos concienciarnos de que solo tomando las medidas necesarias podremos acabar con el coronavirus o, al menos, frenarlo”, dicen ante la cámara.

Sin lugar a dudas, son muchos los artistas que están concienciados con este tema y que quieren poner su pequeño granito de arena ante la situación de alarma mundial.