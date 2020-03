Lista de ganadores de los premios Razzie, con ‘Cats’ a la cabeza

Este año los premios Razzie han sido tan cutres como las películas que han premiado. Dada la cuarentena impuesta en medio mundo por la crisis del coronavirus, los también conocidos como galardones Golden Raspberry han debido celebrarse en streaming.

La organización ha emitido en YouTube la selección de los vencedores a través de un vídeo de apenas ocho minutos de duración. La edición de este año, la número 40 en lo que va de historia, lleva el nombre de The Lock-Down Edition (la edición del bloqueo, en referencia a la reclusión domiciliaria).

Los resultados han sido los que todos esperábamos: Cats, el infame musical de Tom Hooper que adapta la obra homónima de Androw Lloyd Webber, ha arrasado en las principales categorías: peor película y peor director.

¿Quién le iba a decir a Hooper, que en 2011 subió a recoger su Óscar a mejor director por El discurso del rey, que nueve años después lo iban a crucificar por un turbio musical con gatos parlanchines?

Además de Hooper, James Corden y Rebel Wilson se alzaron con los anti-Óscar a peor actor secundario y peor actriz secundaria, respectivamente, por sus papeles de Bustopher Jones y Jennyanydots en el inquietante musical felino.

Más allá de Cats, John Travolta se llevó el premio a peor actor por empalmar dos trabajos de dudosa calidad en Trading Paint y The Fanatic, y Hilary Duff consiguió el galardón a peor actriz por su interpretación en el thriller biográfico The Haunting of Sharon Tate, sobre el asesinato de la esposa de Roman Polanski a manos de la familia Manson.

La cinta de acción Rambo: Last Blood de Sylvester Stallone también se llevó vía telemática dos premios: el de peor remake (aunque sea una secuela) y el curioso especial a peor desprecio para la vida humana y propiedad pública (sí, hay una categoría con ese nombre).

Finalmente, vemos un rayo de esperanza en el Razzie redentor, que condecora el talento de un actor que ha participado en películas terribles pero que ha empezado a hacer buen cine. Este año recayó en manos de Eddie Murphy por su película de Netflix Yo soy Dolemite.