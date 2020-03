Billy Boyd, Pippin en ‘El señor de los anillos’: así está 17 años después de acabar la saga

Peregrin Tulk, más conocido como Pippin, fue uno de los personajes más queridos de El señor de los anillos, la mastodóntica adaptación que hizo Peter Jackson de las novelas fantásticas de J. R. R. Tolkien.

Él fue uno de los cuatro hobbits que emprendieron el viaje hacia Rivendel junto a Frodo Bolson (Elijah Wood) para lanzar al fuego el Anillo Único.

A Pippin lo interpretó el actor británico-escocés Billy Boyd, a quien hemos podido ver muy poco –o prácticamente nada– desde que en 2003 concluyó la trilogía original con El retorno del rey, la tercera, última y mejor –además de más taquillera y oscarizada– de las tres entregas de la saga El señor de los anillos.

Desde entonces, Boyd ha participado en numerosas obras de teatro en Reino Unido y en algunos programas de televisión, como la popular serie cómica Still Game, donde hizo un breve cameo.

Además, hemos podido disfrutar de su voz en La semilla de Chucky, donde puso voz al hijo del diabólico muñeco asesino, e interpretando a Gerald Forbes en dos episodios de la serie Outlander, cuya renovación para una sexta temporada aún no está confirmada.

Una de las razones por las que Boyd está tan apartado de las grandes producciones cinematográficas es porque tiene un grupo de música, Beecake, nombre que adoptó de una imagen que le envió el actor Dominic Monaghan, compañero de reparto en El señor de los anillos, en la que aparecía una tarta llena de abejas.

En 2010 publicó el álbum Soul Swimming y, en 2012, el EP Please Stay. Además, en 2014 escribió y cantó la canción The Last Goodbye para la película El Hobbit: la Batalla de los Cinco Ejércitos.

Boyd vive en Glasgow junto a su esposa, Alison McKinnon, y mantiene una estrecha relación de amistad con Monaghan, el actor que dio vida a Merry en El señor de los anillos y a Charlie en la serie Perdidos.