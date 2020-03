Bono (U2) estrena nueva canción: Let your love be known

Hacía muchos años que no disfrutábamos de una de esas composiciones que llevan la firma de Bono, el carismático y popular líder de U2, en solitario. Pero el irlandés ha querido sorprender a todo el mundo estrenando a través del perfil oficial de la banda una nueva canción: Let your love be known.

Un tema inédito que ha interpretado en directo acompañado de un piano en uno de los días más importantes para cualquier irlandés: el 17 de marzo, día de San Patricio. Precisamente ese día y su país natal han sido parte de los destinatarios de una emotiva y esperanzadora dedicatoria.

"Para los italianos que lo inspiraron, para los irlandeses... para cualquiera que en este San Patricio está en un lugar confinado pero sigue cantando. Para lxs doctorxs, lxs enfermerxs y lxs cuidadorxs que están en primera línea, para vosotros es para quién canto. Bono" se podía leer en el perfil de U2 en Instagram.

La canción fue compuesta una hora antes de su estreno y al inicio del directo Bono la presenta como una "postal de una burbujeanto Dublín en el Día de San Patricio".

Bono pedía a los miles de seguidores que se congregaron viendo su canción en directo que le dejaran su opinión en los comentarios y la respuesta no pudo ser más positiva.

Irlanda, al igual que España, está viviendo una situación de confinamiento desde que el gobierno irlandés decretó la cuarentena el pasado 13 de marzo que se extenderá hasta el 29 del mismo mes.

Let your love be known es el segundo estreno de los irlandeses en apenas cuatro meses después de presentar Ahimsa. Se trata de una palabra sánscrita que es un llamamiento a la no violencia, que celebra la espiritualidad de la India y conecta a U2 directamente con Gandhi. Fue el último single de U2 en colaboración con el músico indio ganador del Oscar y el Grammy AR Rahman.