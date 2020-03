Miley Cyrus a Demi Lovato: “Las dos éramos súper gays”

Esta cuarentena mundial que se está viviendo en todo el mundo no solo ha acabado con el papel higiénico de muchos supermercados, también con el mal rollo de algunas relaciones. En tiempos difíciles, las personas se vuelven más humanas e intentan recuperar el contacto con amigos con los que llevaban tiempo sin hablar. ¿O no estáis haciendo videollamadas estos días con vuestros seres queridos?

Pues bien, las estrellas del pop también están teniendo unos días para reflexionar en casa. Una de ellas, Miley Cyrus, ha aprovechado para retomar el contacto con una de sus amigas de la infancia: nada más y nada menos que Demi Lovato. Las chicas crecieron juntas en los platós de Disney Channel. Mientras que la primera era Hannah Montana; la segunda se convirtió en un fenómeno de masas gracias al éxito de Camp Rock.

Casi die años después de que dejaran de ser chicas Disney, las chicas han protagonizado un Instagram Live. Forma parte del programa de entrevistas que está haciendo Cyrus estos días en su cuenta de Instagram para entretener a sus seguidores durante la cuarentena y que lleva el nombre de Bright Minded. El formato improvisado contará con un invitado de lunes a viernes y tendrá una conversación improvisada con la artista.

Miley ha estado cantando esta tarde el último single de Demi Lovato "I Love Me" 🖤

¡NOS ENCANTA VER QUE MANTIENEN SU AMISTAD! pic.twitter.com/imAKFH3b4A — Miley Cyrus España (@MileyCyrus_es) March 17, 2020

Este martes, Demi Lovato ha sido la invitada. Desde su casa, la cantante, que acaba de lanzar I Love Me, ha estado charlando con Miley de la amistad que las une a pesar del tiempo que llevaban sin tener contacto.

Antes de que Demi entrase en el Live, Miley la presentó con unas preciosas palabras: “Estoy muy emocionada y creo que mis fans también. Bright Minded live con Miley va a llegar a un nivel totalmente distinto. Una de las mujeres más inspiradoras a las que puedo llamar amiga desde hace 15 años ha decidido estar en mi programa a través de Insta Live. Va a traer luz durante este momento oscuro y todos ustedes se van a volver loco. Demi Lovato estará en mi programa mañana y vamos a hablar sobre formas en que se mantienen fuerte, optimista y útil haciendo ejercicios para mantener la mente bien”.

Una vez que Demi se conectó, Miley le preguntó directamente cómo está haciendo estos días para estar bien: “Comencé a ir a la iglesia en diciembre y encontré mi relación con Dios. También encontré esta aplicación que tiene oraciones. Y para mí, esa es mi forma de meditación, a través de las oraciones. Mientras más medites, más puedes calmarte”.

Además, las jóvenes artistas de 27 años se sinceraron y hablaron sobre algunos de los episodios más duros que han vivido. De hecho, Cyrus comentó que tras su actuación en los Video Music Awards de 2013, fueron muchos los que le hicieron bullying a través de las redes sociales. Demi le ha pedido perdón por no haber estado ahí para ella: “En primer lugar, estoy triste porque hayas tenido que pasar por todo esto, no tenía ni idea. Desearía haber estado allí para ti. Hemos pasado por momentos en que estamos más cercanas; otros, en los que estamos distanciadas. Eso está bien, es lo que hacen las amigas, pero hubiese deseado estar ahí para ti. Si te vuelve a suceder, quiero que me llames. Iré a Malibú”.

Miley también ha confesado que estos días ha tenido tiempo para reflexionar sobre las cosas que realmente importan de la vida: “Escribí sobre nosotras hoy. Estaba viendo algunas de las preguntas que iba a hacerte y me di cuenta de cuánto nos aplicaba una de las últimas. Escribí: ‘Es de esta manera que fue una gran oportunidad de llamar y conectar con gente con la que he perdido contacto. Es en estos tiempos de crisis que te das cuenta lo que en verdad importa”.

demi: tienes una luz especial, nos hicimos amigas desde que teníamos 14 años igual porque vimos algo la una en la otra o fue una conexión espiritual etc



miley: o igual porque las dos éramos súper gays



el mejor momento del directo wow pic.twitter.com/Bg3Vt1QEDQ — ღ (@milesholy) March 17, 2020

Además, Miley ha hablado sobre la gran conexión que tuvieron desde el principio, cuando se conocieron siendo unas adolescentes. “Lo mismo es porque las dos éramos súper gays”, ha dicho entre risas.

Sin lugar a dudas, en tiempos difíciles, nos damos cuenta de toda la gente que merece la pena tener a nuestro alrededor. Eso mismo es lo que les ha pasado a estas dos estrellas del pop. ¡Nos alegramos! Ahora queremos una colaboración.