Así están viviendo las celebs el Día del Padre

Hoy en un Día del Padre poco habitual. Estamos en estado de alarma y eso hace que se celebre este día sin todos los besos y abrazos que a muchos les gustaría dar.

Muchos padres van a estar separados de sus hijos debido al encierro, pero las redes sociales ya se están llenando de mensajes y felicitaciones para los progenitores.

Las celebs no se han olvidado de sus padres y han abierto el álbum familiar para mostrarnos a los suyos. Algunos viven este día como padres y como hijos, otros se acuerdan del padre que ya no está y todos comparten un sentimiento de agradecimiento ante la figura paterna.

David Bustamante

“Feliz día del padre!!! Mi mayor regalo de la vida, mi hija!!!❤️❤️❤️ #Daniella Mucho ánimo a todos familia!!!”.

Elísabet Benavent

“Este señor (al que es prácticamente imposible sacar una foto) es mi padre. Este verano, con sus setenta primaveras, me ayudó a hacer una mudanza, montó muebles, instaló redes y brindó conmigo con una cerveza fría en mitad de un ataque de desesperación cuando guardaba la ropa en los armarios, mientras me prometía que cabría toda.

Este señor, me enseñó a soldar e intentó que me gustase la física y la química, se enfadó conmigo cuando di por imposible economía en mi primer año de universidad y me dijo: “¿ves como sí?” cuando conseguí aprobarla en tercero, con un notable alto.

Este señor, que se emocionó en mi graduación, que en mi boda pidió tarifa plana de llanto, que el año pasado se pasó la presentación de Toda la verdad de mis mentiras haciendo pucheritos... es mi padre.

Y aunque nunca nos pongamos de acuerdo en los mismos temas, aunque me llame “moderna”, aunque lo tenga a 360 kilómetros de mi casa... siempre será hogar.

Te quiero, papá. Hoy y todos los días”.

Roberto Leal

“Hoy he hecho este dibujo para ti. Felicidades ❤️. #díadelpadre #fathersday #papásestrella”. Eran las palabras del presentador en un día difícil para él. Su padre falleció las pasadas navidades, días antes de que él diera las campanadas en TVE.

Soraya

“FELIZ DÍA DEL PADRE!!!!

Ese es mi padre, el tipo mas autentico que conozco .

No sabe tocar la guitarra ,pero ahí lo tenéis a los “ Bruce “ nos metimos en un tienda de música y se lanzó a por esa guitarra! 😂

Esta foto la hicimos en un viaje a NY, creo que nunca he visto a mi padre más en su salsa! Comiendo perritos de la calle,con su “ gorro Cresta”

QUE BIEN LO PASAMOS!

Hoy en la distancia ,un día más te doy las gracias y te felicito por ser mi papi!

Si hay más vidas .. te elijo de nuevo !❤️

Te quiero Paquito”.

Alejandro Sanz

“Aprovechemos este día para recordar tiempos pasados y pensar en los futuros…Reflexionar, valorar lo que tenemos, disfrutar de los nuestros, aprender y saber que la solución es de todxs.

#FelizDíaDelPadre #TBT”.

Risto Mejide

“Ser padre me está enseñando a ser hijo. Gracias papá. Feliz día del padre”.

Mario Vaquerizo

“Muy buenos días y feliz día de padre. Esta foto se la dedico al mío que para mí es el mejor. Muchas gracias por todo papi. Y aquí en este plan: metida en casa, ejerciendo de ama de casa, ordenando, leyendo, viendo la tele, desayunando... en fin cosas que hacía mucho tiempo que no hacía, así que no hay mal que por bien no venga. Viva la vida doméstica y ociosa. Mucha precaución amigas y no perdáis el afán de mariconeo. Eso salva el mundo”.

Paula Echevarría

“Feliz día papi!!!! En cuanto pase esta cuarentena y podamos vernos otra vez te achucho! ♥️ #DiaDelPadre”.

Asier Etxeandía

“Feliz día Aita, te quiero”.

Andrea Duro

“Todo lo que me enseñó mi padre lo encontré en el espejo.

Ni instrucciones ni consejos:

ejemplo, calor y viento. ... Mirándolo vi que la gente más buena es casi siempre feliz

e intenté continuar el camino. .

Feliz día papito 💚”.

Macarena García

"Feliz día, papá. ❤️".

"Feliz día, papá. ❤️".

Malú

"Un beso muy fuerte a todos padres del mundo!!! Y a los q hoy también están celebrando su santo!!! Papá, mamá, José ... os quiero!!! ❤️ #diadelpadre #sanjose #santajosefa".

Lara Álvarez

"Siempre tú Papá. Tú para siempre".

Paco León

"Antoñito de la primera. El tirantes. Mi padre. Nos parecemos tanto que me asusto. #felizdiadelpadre❤️".

Rayden

"Hoy es el Día del Padre y para celebrarlo la gente de Wahou! by Mahou me invitaron hace varias semanas, cuando ninguno nos esperábamos esta situación tan complicada, a cantar este tema tan especial para mí en su tienda de Augusto Figueroa 27 en Madrid... Bueno, a mi personalmente este tema me emociona mucho porque está dedicada a una de las personas más importantes de mi vida; el ser que me hizo parte, mi hijo.

Estos días debemos quedarnos en casa, sobre todo para proteger a los mayores y a nuestros padres. Así que este Día del Padre seamos responsables, cuidemos a los que más lo necesitan y fuerza a todas y todos los que estamos lejos de nuestros seres queridos 😊".