Gonzalo Montoya sale por primera vez a la calle y cuenta su sufrimiento: “Maldita sea la hora”

Gonzalo Montoya lleva días relatando su confinamiento en casa junto a sus hermanos por las redes sociales donde ha explicado su compromiso con las medidas sanitarias.

Desde que el gobierno declarara el estado de alarma, el concursante de 'La isla de las tentaciones' y ex 'Gran Hermano' ha preferido seguir todas las precauciones y no salir para nada.

Hasta que ha llegado el día que le ha tocado ir de compras, ya que hasta ahora lo habían hecho sus compañeros.

No entienden a una persona hipocondriaca

El ex de Susana Molina, entonces, relató a sus seguidores lo mal que lo pasó al salir de casa y pidió más comprensión para los hipocondríacos:

"He tenido que ir a por provisiones para mí. He tenido que salir a la calle, porque parece que no entienden a una persona hipocondriaca", empezaba quejándose.

Criticó también el que hubiera gente por la calle sin las precauciones indicadas: "Llego, todo perfecto, todo controlado. Salvo porque había gente sin mascarilla y sin guantes, que yo he pensado: 'serán superhéroes o algo, o se creerán que son inmunes al virus'".

Justo al girar por un pasillo me choco con una señora

Pero llegó el peor momento cuando "voy a ir a pagar, y justo al girar por un pasillo me choco con una señora, ¡maldita sea la hora!", exclama.

"Total, que solamente me he pasado casi 15 minutos persiguiendola para ver si tosía o si tenía el virus. Y yo pensaba: 'Como a esta señora le de por toser, yo me voy directamente a la UVI".

Aunque al final no fue nada grave (o eso parece): "A simple vista no presentaba ningún síntoma ni parecía tener el virus, así que creo que ha ido bien. Ahora, solo voy a ir a desinfectarme con ácido sulfúrico, y hasta dentro de otros siete u ocho días no vuelvo a salir", aseguró.