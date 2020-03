St Woods - A Part From God [2020]

Entre el folk y el indie, St Woods estrena el videoclip de su single más reciente: A Part From God. Y para protagonizar la historia, ha elegido una cara muy conocida con la que cuenta la historia de la manera más especial. La actriz Nadia de Santiago (Las chicas del cable) pone el rostro al videoclip, una creación de Una Breve Historia y que ha contado con la dirección de Inés Pintor y Pablo Santidrián

Una producción que trata "las diferentes partes del duelo, vividas desde la confrontación del simbolismo religioso y el dolor que no querer creer en nada". Un videoclip repleto de sentimientos y de las diferentes emociones que se pueden vivir en cada momento. ¿Quieres ver el video? No te lo pierdas, porque a partir de hoy podrás disfrutarlo.



A part from god, de St Woods. / Imagen cedida por BeTheOneMedia

Así, no es la primera vez de St Woods cuenta con una actriz conocida para protagonizar sus historias. En On Me, su anterior canción, tuvo la participación de Anna Castillo y Greta Fernández. Además, no queda nada para que St Woods saque a la luz su primer álbum: el 8 de mayo, y no cabe duda de que será todo un descubrimiento musical para este 2020.