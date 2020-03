El problema de María Patiño con la policía que te puede pasar a ti

Estos días de cuarentena solo se permite salir a la calle en ciertas circunstancias: ir a trabajar, en caso de que no puedas hacerlo desde casa; salir a comprar, para no que el hambre no acabe contigo antes que el virus; y sacar a pasear al perro, aunque tengas un chiguagua que puede hacer sus necesidades en papel de periódico. Si no es por alguno de estos casos, la policía puede llegar a multarte.

Pues bien, María Patiño, la presentadora de Socialité y colaboradora en Sálvame, ha contado este jueves lo que le ocurrió al salir de Telecinco el día anterior. Y sí, es un claro ejemplo de lo que te puede pasar a ti.

“Cuando volvía ayer del trabajo y estaba volviendo a mi casa me paró la policía. Iba en un taxi, me pidieron mi acreditación. Yo tenía mi salvoconducto de la productora para certificar que había estado trabajando”, empezó a relatar Patiño en Sálvame. Hasta ahí, todo en orden.

El problema fue cuando le pidieron el DNI. ¿La razón? No figura su dirección actual ya que la celeb se mudó hace poco de casa. ¿Y qué le dijeron los policías? “Vale, yo sé que vienes de Telecinco, pero cómo sé que vas a tu casa”, tal y como ha relatado la presentadora.

María Patiño tuvo suerte y los agentes decidieron pasar la situación por alto, pero la presentadora podría haberse enfrentado a una multa de 1.500 euros. De este modo, Patiño ha querido recordar a la audiencia del programa que tenemos que dar pruebas de dónde vivimos y a dónde vamos: “Tenemos que acreditar de dónde venimos y a dónde vamos. Para que a la gente que no le pase lo mismo que a mí, yo lo he resuelto llevando el empadronamiento conmigo”.