Miguel Ángel Silvestre recuerda cómo le contó a su padre su desastrosa ‘primera vez’

En diciembre de 2018 la vida le daba a Miguel Ángel Silvestre uno de sus palos más duros. Su padre moría a los 65 años. El actor siempre ha hablado con admiración y un amor incondicional de su padre y suele tenerle presentes en muchos momentos de su vida.

Esta semana se celebraba el Día del Padre y él, por supuesto, quiso acordarse de él: “Te echo mucho de menos Papá. Hubiera estado muy bien pasar juntos esta cuarentena. Tú serenidad me daba mucha confianza. Te haría mil preguntas que nunca te hice...hay cosas de ti que no sé, lo que sí que sé, es que contigo estaba a gusto. Pero ahora, hay tantas cosas que me intriga saber de ti”.

Pese a todas esas preguntas que se quedaron en el tintero, compartieron muchas experiencias. Por ejemplo, el actor ha asegurado que fue a él a quién le contó cómo había sido su primera vez sexual nada más llegar a casa a las 3 de la mañana.

Reconoce que a su padre no le molestaba que le despertara a esas horas y que solían compartir leche con galletas de madrugada. En una de esas sesiones glotonas nocturnas le contó que había perdido la virginidad. Como era de esperar no da el nombre de la chica, pero sí confiesa que no le gustó mucho. Su padre le aseguró diciendo que había sido cosa de los nervios y que ya le cogería el gusto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) el 19 Mar, 2020 a las 2:51 PDT

No todos hablan con esa confianza con su progenitor de temas que hasta hace poco era raro tratar en casa: “Tuve un padre mágico. Podía confiar en él”, afirma. Y esta conversación lo confirma.

No han faltado las reacciones a un gesto tan personal y los emojis de amigos que compartían la emoción de este recuerdo.

