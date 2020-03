Diplo confirma un nuevo álbum de Major Lazer

Diplo acaba de ser portada de la revista Billboard en su último número con una extensa entrevista en la que ha desvelado importantes detalles de los proyectos discográficos en los que está inmerso, incluyendo uno inminente de Major Lazer, además de su trabajo como productor y colaborador de artistas como Mark Ronson (Silk City), Madonna o Dua Lipa.

Este reportaje fue realizado el pasado mes de febrero por lo que las fechas de las que habla el músico, DJ y productor pueden verse modificadas por la grave crisis sanitaria mundial que atravesamos.

Diplo asegura que en estos momentos está trabajando en dos álbumes de estudio: "Está a punto de llegar, muy muy pronto aunque sin una fecha concreta de lanzamiento, un nuevo disco de Major Lazer, tal vez dentro de un par de meses estará acabado, finalizado y publicado".

Pero su apuesta por la música electrónica no es la única que llegará a las tiendas de discos: "Lo siguiente es Thomas Wesley (nombre real del solista), mi proyecto paralelo que es una especie de disco de fusión country. Es genial trabajar en el country. Suelo trabajar con artistas hip-hop y dance que suele ser más rápido. Rápido y bajo en las listas. Pero los discos country si están bien escritos pueden durar años, pueden escalar en las listas durante años por lo que me encanta ser parte de ello. Y no te cansas de las canciones. Muchas veces en la música electrónica eres tendencia pero es todo tan rápido que a veces llegan canciones que no son tan buenas, ¿sabes? Es difícil encontrar clásicos en el dance. No coo en el country a nivel de composición y música folk en general. Creo que he hecho un gran disco. Mi próximo single con Thomas Rhett y Young Thug se llama Dance with me" explica a Billboard.

Además de estos dos discos, Diplo no para de trabajar y tiene en marcha lo que podría ser un nuevo trabajo con Silk City con quien ya participó colaborando con Dua Lipa: "Escribimos algunas demos para Future Nostalgia. Pero creo que tenemos algo nuevo para otro disco de Silk City. Estamos trabajando en ello pero ahora va sobre su proyecto que saldrá primero y después veremos cuáles son hits. Me encanta colaborar con ella. La primera vez que grabajos fue con Major Lazer en la canción My Love con Wizkid. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes incluso de que estrenara New rules".

Una colaboración que no es extraña en él ya que ha trabajado con grandes estrellas como Madonna: "Ella siempre sabe lo que sucede en la música dance. Yo fue el DJ que le dió ese sonido moderno a su disco. Para mí que ella me eligiera para trabajar en su disco me dio mucho respeto. Fue como 'wow, ella me ha puesto junto a esos grandes productores de todos los tiempos".

¿Y su amistad con Mark Ronson le unirá en el estudio con Lady Gaga? "Trabajé con Mark e algo de material que iría para ella pero nunca he estado en el estudio con ella. Es increíble. Nunca he tenido la suerte". Y es que no siempre las puertas están abiertas o las agendas son compatibles. Eso sucedió cuando Shakira grababa She wolf y quiso contar con Diplo: "Fue un problema de tiempos. Yo no podía y le dí el trabajo a John Hill porque estábamos trabajando juntos en ese momento".