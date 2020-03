J Balvin, Dvicio, The Weeknd, Caly y El Dandee o Bely Basarte, entre las novedades musicales

En tiempos de incertidumbre, el mejor antídoto para desinhibirnos es volver a lo que nos hace felices y, sinceramente, a nosotros lo que más gusta es la música. Este viernes 20 de marzo, lanzan sus nuevos trabajos discográficos artistas como J Balvin, Dvicio o The Weeknd, y publican nuevos singles Cali y El Dandee, Mau y Ricky, Bely Basarte, Lauren Jauregui o Bunbury entre otros.

J Balvin - Amarillo. La nueva música de J Balvin es lo que nos hacía falta estos días. Energía, buenas vibras, cerrar los ojos, un poquito de baile, historias distintas y nuevos derroteros sonoros, pero siempre con el sello inconfundible del colombiano. Colores ya está en la calle y este single, Amarillo, es el elegido tras Blanco, Rojo y Morado para dar a conocer ese álbum conceptual.

DVICIO - Capítulos. No hay duda de que el quinteto madrileño está construyendo una sólida carrera gracias a canciones como esta, que acompañan al lanzamiento de su nuevo disco: Impulso. En cuanto a sonoridad, Capítulos, es una canción distinta en la que la percusión y los ritmos desempeñan un papel primordial.

The Weeknd - In Your Eyes es uno de los catorce cortes que incluye el nuevo disco del artista norteamericano, titulado After Hours, y un más que digno sucesor de Blinding Lights. En este tema, The Weeknd vuelve a hacernos vibrar con sus coordenadas disco, ese estilo musical que tanto le flipa y que tan exquisitamente actualiza en todas sus canciones, llevándolo a derroteros más R&B.

Cali y El Dandee con Mike Bahía - Tu Nombre. Los hermanos colombianos se alían con su compatriota Mike Bahía en este nuevo tema de pop urbano que seguro que bailaremos muchísimo esta primavera.

Mau y Ricky - Me enamora. El dúo venezolano está haciéndose un hueco en nuestra música a base de jugosos singles y colaboraciones con referentes de la música latina como Camilo y tótems del reggaetón como Nicky Jam, pero también han demostrado que con temas propios, mucho trabajo, constancia y un radar de tendencias brutal para la música urbana, estos dos hermanos son capaces de llegar a muchas miles de personas.

Bely Basarte - Roma. La cantante y compositora madrileña acaba de presentar Roma, una canción optimista, que rezuma buen rollo y energía, justo lo que necesitamos en momentos como este. Una base de guitarra nos adentra en este tema, que va incorporando capas de sonidos electrónicos para hacerla una de las canciones más originales de Bely.

Lukas Graham - Scars. Después de Lie, el artista danés nos presenta Scars, su nuevo single. Una canción que va sobre esas cicatrices que pueden aparecer en distintas formas o estados. En palabras del propio artista: "Las físicas son las más fáciles de tratar, mientras las cicatrices psicológicas pueden ser muy difíciles de superar porque nadie más puede verlas y tienes que hacer el esfuerzo de compartirlas activamente. Necesitamos hablar de estas cosas para sanar".

Bunbury - Cualquiera en su sano juicio (se habría vuelto loco por tí). El músico zaragozano ha presentado el tercer single del que será su nuevo álbum: Posible. Se trata de la canción que abrirá este esperado álbum que ya se avanza como su trabajo más personal, radical e innovador.

Bizarrap y Don Patricio - BZRP Music Sessions #25. El productor argentino ha invitado a su estudio a grabar a Don Patricio, uno de los artistas urbanos que más está despuntando dentro y fuera de nuestras fronteras. Las Music Sessions de Bizarrap son muy populares en su país, colándose en las principales listas de streaming de Argentina y otros países de Latinoamérica.

Antonio José y Greeicy - Antídoto. El artita cordobés y la cantante colombiana unen fuerzas y talento para presentarnos este tema sobre desarmor y esos sentimientos agridulces que se producen durante una ruptura. El tema fue compuesto por Antonio José, Greeicy, Andres Saavedra, Mike Bahía, Pitizion y Yoel Henríquez durante el proceso de composición del álbum de Antonio José durante 2019, aunque no dio tiempo a integrarla en su álbum Antídoto.

Lauren Jauregui - Lento. Tras su colaboración con C Tangana, que supuso toda una sorpresa para muchos seguidores de ambos artistas, la cantante estadounidense vuelve a contar con el productor puertorriqueño Tainy para editar un regatón titulado Lento. Lauren canta este tema íntegramente en castellano, y la verdad es que es un temazo.