Rita Ora: “Los éxitos, los fracasos y los errores me permiten aprender y seguir adelante”

Rita Ora tiene bien cogida las riendas de su carrera, y no está dispuesta a soltarlas. Ahora es ella la que marca los tiempos, la que decide qué quiere hacer y cuándo. Ahora ha decidido que quiere seguir labrándose una prometedora carrera como actriz en el cine (próximamente estrenará Twist), sin desatender sus diferentes compromisos en televisión. Pero su primer amor sigue siendo la música y este 2020 ha sido el año elegido para cerrar el ciclo de Phoenix y escribir un nuevo capítulo en su discografía. Ese capítulo lleva por nombre How To Be Lonely, un pop muy Rita con el sello inconfundible de un buen amigo suyo: Lewis Capaldi.

Vídeo oficial de 'How To Be Lonely'

Aprovechando el lanzamiento de este sencillo, en LOS40 hemos tenido la oportunidad de hablar con Rita Ora sobre su futuro álbum, sobre los cambios en la industria y sobre el poder de la mujer en un sector tan convulso como el de la música.

Pregunta: Regresas casi dos años después del lanzamiento de Phoenix y lo haces de la mano de Lewis Capaldi. ¿Quién llegó a tu vida primero, Lewis o la canción?

Respuesta: Lewis y yo nos hicimos amigos y decidimos entre los dos que How To Be Lonely era una muy buena oportunidad para hacer algo juntos.

P: "Losing you Showed me How to be Lonely". En esta canción hablas de la soledad después de sufrir por un amor no correspondido. ¿Consideras que estar soltera en el 2020 sigue siendo un tema tabú, especialmente cuando se trata de hablar de mujeres?

R: No diría que es un tema tabú. Lo que quiero con mis canciones es aprovechar para contar algo desde mi experiencia personal. Paso mucho tiempo de gira, viajando y al final resulta muy complicado mantener una relación con alguien.

P: Mencionaste hace poco que el año pasado cerraste un capítulo y que ahora ibas abrir otro. ¿Este single es el inicio de ese capítulo?

R: El año pasado promocioné Phoenix, grabé la película Twist y estuve en The Masked Singer. Este 2020 quería comenzarlo centrada en mi música, empezar a dar forma al nuevo álbum y avanzar en esa dirección.

P: ¿Podemos confirmar entonces que hay un sucesor de Phoenix en camino?

R: Sí, ahora mismo está siendo complicado grabar y meterme en el estudio, pero estoy trabajando en mi próximo álbum.

P: ¿Qué ideas tienes en mente para este nuevo trabajo?

R: Quiero que sea, simplemente, música pop y divertida.

P: La última vez que hablamos contigo en LOS40 nos comentaste que te gustaría que la gente viese de ti cosas que no se espera, como colaboraciones con The 1975 o Arctic Monkeys. ¿Habrá algo de eso en esta nueva era?

R: Por el momento, quiero centrarme en terminar el 'corazón' del álbum. Después ya pensaré en posibles colaboraciones. Ahora, mi prioridad es dar forma al nuevo disco.

P: La industria musical está cambiando, sobre todo este último año en el que el español está cogiendo muchísima fuerza con figuras como la de Rosalía o J Balvin. También el éxito de los sonidos latinos, como "la tusa" de Karol G o RIP, canción que hiciste con Sofía Reyes y Anitta. ¿Cómo ese viven todos estos cambios desde tu posición?

R: Es impresionante. Esto demuestra que la música es mucho más que una lengua. La música son emociones, y cómo se conecta la melodía con la letra y con las interpretaciones, independientemente de la lengua en la que se hagan, es increíble.

La Rita Ora más explosiva y marciana / Cedida por Warner Music Spain

P: Los Grammy coronaron este año a Billie Eilish con un álbum que ella misma produjo en su casa. Algo está cambiando definitivamente.

R: La música cambia cada año. Va evolucionando al igual que lo hacen los gustos y seguirá cambiando.

P: Hablando de evolución, el año que viene celebras el décimo aniversario de tu debut profesional. ¿Cómo ves ahora tu carrera desde la distancia?

R: Soy muy afortunada de poder vivir de la música, el cine y la moda, de muchas formas distintas con las que poder expresarme. Soy muy afortunada porque puedo hacer lo que quiero y lo que me gusta.

P: Aún es pronto, pero ¿cómo te ves celebrando esos 10 años de carrera?

R: En noviembre cumplo 30 años y para entonces ya habré publicado mi nuevo álbum. Probablemente, mi cumpleaños me pille de gira por Sudamérica.

P: ¿Cómo afrontas la crisis de los 30? Para los que estamos en ello, cualquier consejo es bienvenido.

R: Creo que debemos estar agradecidos. La adolescencia y los veinte son años muy confusos. Es muy difícil descifrar quién eres en ese momento.

P: ¿Qué te ha hecho aprender más: los éxitos, los fracasos o los errores?

R: Para mí, las tres cosas son lo mismo. Todas ellas me permiten aprender y seguir adelante.

P: Además de la música, tu otra gran pasión es el cine. Tras 50 sombras de Grey y Detective: Pikachu, llegas con tu primer protagonista en Twist, revolucionando un personaje histórico.

R: Me encantó la adaptación a un personaje femenino. Estoy muy feliz porque me han dado la oportunidad de poder llevar a la gran pantalla la nueva versión de un personaje como este.

Quiero que en mi próximo álbum haya música pop y divertida

P: ¿Te gustaría centrarte en el cine durante una temporada o intentarás apostar por un equilibrio entre tus dos grandes pasiones?

R: Además de participar como actriz, tanto para Cincuenta Sombras como para Detective: Pikachu, hice la banda sonora. Creo que puedo compaginar ambas facetas. No creo que haya que elegir. Mis mayores ídolos, Madonna y Whitney Houston, no lo hicieron.

P: Este año hemos tenido una Superbowl protagonizada por dos mujeres de la talla de Shakira y Jennifer Lopez. ¿Te gustaría ser la próxima estrella invitada?

R: ¡Me encantaría estar en la Super Bowl! Disfruté muchísimo de la actuación que hicieron Jlo y Shakira. Además, me gustó que fueran dos mujeres, algo que no se había visto nunca. Fue impresionante. Son dos grandes artistas y tienen unos temas alucinantes.

P: ¿Consideras que hay un cambio real en la industria en lo que se refiere a igualdad entre hombres y mujeres?

Que dos madres mayores de cuarenta años protagonicen una Super Bowl es muy importante. Ellas son un ejemplo para mí, porque me permite ver hacia dónde puede avanzar una carrera, que es posible actuar en la Super Bowl.