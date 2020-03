Bad Bunny en cuarentena: Desde desnudarse íntegramente a crear una nueva ‘Toy Story’

Hace tan solo una semana Bad Bunny estaba botando junto a sus seguidores. Fue entonces cuando empezó a recibir un aluvión de críticas por no encerrarse en casa y mantener la cuarentena que ya estaba en vigor en muchas partes del mundo. Le duró poco la diversión y seguida se dio cuenta de cuál era su responsabilidad social.

Una vez encerrado en casa empezó a compartir sus rutinas diarias, las maneras que encontraba para entretenerse en casa. Su mensaje cambió radicalmente: “to' el mundo pa' dentro que llegó el coronavirusssss 🦠 LAVENSE LAS MANOS Y BAÑENSE BIEN CON MUCHO JABÓN Y AGUA CALIENTITA. NO SALUDEN NI A LA MADRE QUE LOS PARIÓ! AHHHH, Y NO SALGAN DE SUS CASAS PARA NADA!! MUCHO MENOS PA COMPRAR PAPEL DE CULO. OK? OK!!!! A ESCUCHAR #YHLQMDLG Y PERRIAL SOLA TO' EL MUNDAZO”.

Desde entonces ha ido compartiendo una especie de diario de bitácora que nos permite ir viendo con qué llena tantas horas del día. Le hemos visto tocar el ukelele, comerse una manzana, hacer pulsos, limpiar, jugar a piedra papel o tijera… en definitiva, buscar una y mal maneras de pasar el encierro. Y lo hice a ritmo de ranchera inspirada por el virus.

Pero van pasando los días y el aburrimiento va creciendo, pero eso no le deja sin ideas. Le hemos visto hasta tomar el sol sin nada de ropa en su sexto día de encierro. “Esa foto será más viral que el mismo coronavirus 🔥”, comentaba un seguidor sobre su desnudo integral.

Otra de las cosas que nos ha dejado claras durante esta cuarentena es que es un gran admirador de Toy Story y tiene en casa todos los muñecos de esta película de animación. Así que, no se le ha ocurrido otra cosa más que ponerle voz a Woody, Buz Lightyear o el dinosaurio para contar su historia en tiempos de coronavirus.

“Jajaja !! Deberían poner esto en Netflix 🔥”, aseguraba Karol G tras ver la mini peli que se había montado el reguetonero. “Que haga todas las voces de toy story 5 y al final salgan todos los juguetes perreando Safaera, no se diga más”, añadía el youtuber Sebas.

Veremos con qué nos sorprende en los próximos días. Tiene pinta de que su creatividad no tiene límites.