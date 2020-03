Alfred García, a Évole sobre el encierro: “Me ducho 3 o 4 veces al día”

Alfred García ha sido uno de los entrevistados con los que Jordi Évole ha hablado hoy en la entrega especial de 'Lo de Évole' sobre el coronavirus.

El periodista ha hablado con algunos rostros conocidos y hasta con héroes anónimos que tienen que trabajar para que el resto sigamos encerrados en casa: como los sanitarios, camioneros, limpiadoras...

Y entre todos ellos también habló con Alfred, que ya dentro de la Academia de OT 2017 confesó que le encantaría ser entrevistado por el catalán y lo ha conseguido.

"Me estoy volviendo un poco Macaulay Culkin"

Preguntado por cómo está viviendo este confinamiento, Alfred confesaba que se siente mejor libre pero que dentro de lo malo, profesionalmente no le ha afectado tanto:

"Ya dije que este año no quería sacar música por una cuestión personal y no me está afectando en cuanto a profesion pero sí que a muchos compañeros se les está haciendo cuesta arriba".

Sobre si se lava las manos mucho, el artista también se sinceró: "La verdad es que me ducho unas 3 o 4 veces al día normalmente... es un TOC " dijo entre risas a Évole.

Y explicó que, aunque está con sus padres en casa, ha escrito una canción llamada "Solo en casa", haciendo alusión a la película de los 90: "Me estoy volviendo un poco Macaulay Culkin", añadió riendo, para acabar cantando El lado más bestia de la vida, de Albert Pla.