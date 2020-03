Mau y Ricky: “Alejandro Sanz es como un tío, Don Patricio es super simpático y Rosalía es nuestra amiga”

Mau y Ricky, además de ser los hijos de Ricardo Montaner, son dos de los nombres clave en la escena urbana latinoamericana. Han cantado con Karol G, Nicky Jam, Camilo, Becky G o Tini, entre otros.

En España también han hecho sus pinitos y eso nos ha permitido verles cantar con DVicio o Abraham Mateo. Desde su casa, donde se encuentran confinados por el coronavirus como ya nos explicaron, han decidido hablarnos de su relación con España y, sobre todo, con nuestros artistas.

¿Cómo es vuestra relación con nuestro país?

Mau: Yo te diría que es uno de mis sueños, desde chiquito siempre me lo soñé y ver que está sucediendo y ver gente que allá escucha nuestra música es algo que todavía ni siquiera me lo creo.

Ricky: Tenemos una manager española, así que ahora la tenemos muy cerquita de casa porque todos los días nos llama, a deshoras, porque ella siempre está en otros horarios, y ella siempre llama a pedir muchas cosas. Nos tiene trabajando todo el tiempo, así que estamos constantemente escuchándola y estamos viviendo prácticamente en España a diario, sin duda.

Habéis cantado con DVicio, ¿qué destacaríais de ellos?

Ricky: Los quiero.

Mau: Los amamos. Son talentosísimos, aparte sentimos que tenemos mucho en común en cuanto a la música que nos gusta, también a que somos músicos todos, eso es algo que disfruto. Aparte hemos tenido charlas, por ejemplo, Luis y yo de baterías, de nuestras marcas favoritas de baterías y platillos.

Ricky: Andrés y yo, hemos hablado de amores y desamores, todo el tiempo.

También con Abraham Mateo, ¿os veis mucho por Miami?

Ricky: A Abraham Mateo también lo queremos mucho.

Mau: Lo veíamos más antes.

Ricky: Lo veíamos más seguido. La última vez lo vimos en Puerto Rico, en los premios Tu música urbano, y él estuvo cantando con Manuel (Turizo) y tuvimos chance de compartir un poquito.

Mau: También es como un hermano. Sentimos que hemos vivido muchas cosas muy bonitas juntos y siempre es lindo poder compartir con gente que está viviendo cosas parecidas a las que uno está viviendo.

¿Qué otros artistas conocéis de España?

Ricky: Dani Martín, lo queremos mucho.

Mau: Es de esas personas que uno se puede pasar días con él muerto de la risa.

Ricky: Aparte es un tipo super inteligente, siempre nos tiene pensando. Sanz es casi como un tío nuestro. Hay muchos artistas españoles que no conocemos, españoles, pero que admiramos mucho. Estuvimos el otro día con Don Patricio, en Puerto Rico también, en la piscina un rato, super simpático.

Mau: Obviamente Rosalía, que es una amiga nuestra y que hemos pasado mucha risa porque me acuerdo cuando estábamos nominados a mejor nuevo artista, y ella también estaba nominada y perdimos juntos, y nos reíamos mucho de que habíamos perdido y me acuerdo que fue lindo eso.

Hablando de España, estamos en la era de Élite que está a punto de estrenar nueva temporada, ¿habéis visto la serie?

Mau: Yo vi la primera.

Ricky: Yo la he visto completita, la verdad es que me gusta mucho. La disfruto y tengo hasta amores platónicos dentro de la serie, que he terminado yo enamorado.

Sale Danna Paola, ¿alguna vez habéis coincidido con ella?

Mau: Sí, hicimos un comercial con ella para una telefónica.

Ricky: Fue espectacular, ella es super simpática, super chévere…no nos hemos visto desde Mi mala…ha pasado mucho tiempo, estoy loco por volver a verla.