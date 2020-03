‘Forever’ de Cvrches, la canción que suena durante la fiesta eterna de ‘Élite’

Saborea el sabor / Saborea el dolor / No espero que me dejes ir / Anticipando / mordiéndome la lengua / Nunca te pediría que me perdonaras... comienza a cantar Lauren Mayberry, vocalista de Chvrches, en Forever, la canción que suena durante el desenlace de Élite en su tercera temporada.

Una canción muy bien escogida para la secuencia de la discoteca en la que los acontecimientos se precipitan. Y no solo porque sea un tema de pop bailable, perfecto para una fiesta, sino porque su letra habla de relaciones polarizadas, de intrigas a morosas, de sentimientos contrapuestos e incompatibles. Como tarareamos en el estribillo: Te dije que te odiaría para siempre (I told you I would hate you 'til forever).

Chvrches, que junto a Lauren (voz, sintetizadores) está formado por Iain Cook (sintetizadores, guitarra y bajo) y Martin Doherty (sintetizadores, samplers, voz), lanzó este tema en 2018 y desde el primer momento se convirtió en un himno del pop británico alternativo. Forever forma parte de su tercer álbum: Love is Dead.

Lauren Mayberry de Chvrches, durante una actuación el Sonoma Harvest Music Festival en 2019. / Tim Mosenfelder/Getty Images

Procedentes de Glasgow, Escocia, Chvrches comenzó su andadura hace casi diez años, en 2011. Desde entonces han publicado tres álbumes de estudio, dos producidos de manera independiente, y el último, Love is Dead contó con la coproducción del multipremiado Greg Kurstin (SIA, Adele), con David Stewart de Eurythmics y Matt Berninger de The National.

Si te descubriste Forever en Élite y desde entonces no te la has podido sacar de la cabeza: te recomendamos también The Mother we share y Miracle, otros dos grandes éxitos de Chvrches.