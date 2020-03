Máximo Huerta selecciona las 7 canciones de la semana

Con nuestras vidas interrumpidas por las circunstancias, no nos queda otra que consumir cine, series, música y libros para llevar un pelín mejor el enclaustramiento. Es por eso que desde aquí rendimos un homenaje a todos aquellos que crean cultura que devorar, y más en estos momentos, y es el escritor y presentador del magacín de La 1, A partir de hoy, Máximo Huerta, quien da la bienvenida a esta extraña primavera y nos propone las siete canciones de la semana para paliar la espera. Con ganas de devorar su nueva novela, Con el amor bastaba, nos dejamos acariciar los oídos con su selección, antes de hacer lo propio con sus palabras.

LAS RECOMENDACIONES DE MÁXIMO HUERTA

Both sides now, de Joni Mitchell. Nacido en Valencia, sus primeras apariciones en televisión fueron en informativos de Canal 9, antes de pegar al salto y convertirse en el rostro que nos informaba diariamente en Telecinco, y al que conocíamos como Màxim.

Bellyache, de Billie Eilish. "Se escucha el amor cuanto más callado estás". El periodista y escritor, ganó el Premio Primavera en 2014 con su novela La Noche Soñada, recibiéndolo de manos de Ana María Matute. En vuestro confinamiento, podéis aprovechar para leer también Olvidado rey Gudú.

Nostalgia, de Arizona. "¿Crees que soy demasiado invasiva? Horriblemente, sobre todo cuando no estás." La Parte Escondida del Iceberg, su sexta novela, supuso un ejercicio de intimidad mayor si cabe, ya que está inspirada en su propia vida. Máximo lleva en su piel tatuajes marineros, como un barquito de papel, un ancla y un faro, que hacen compañía al más sentimental de todos ellos, el beso de su madre.

Mira cómo vuelo, de Miss Caffeina. "Los besos con abrazo hacen que los huesos crujan sin dolor". El Susurro de la Caracola, su segunda novela, también debería ser una opción en vuestra lista de próximas lecturas, a las que también pueden sumarse sus dos relatos, El Escritor y Partir de Cero, su libro de viajes Mi lugar en el mundo eres tú, y sus pinitos en la literatura infantil, con Elsa & El Mar, que cuenta con ilustraciones de María Cabaña.

Bésame antes de que cambie el gobierno, de Capitán Sunrise. Las vidas de Mario y de Ana se cruzan en un hotel de Formentor, escenario de su novela Firmamento. Máximo también presentó Destinos de cine en La1, donde ejercía de guía por las localizaciones de grandes películas de la historia del cine (realizó un cameo en la peli Viral y en el corto Tú Antes Molabas). Cinéfilo confeso, su perra Leo se llama así en honor al personaje de Marisa Paredes en la almodovariana La Flor de mi Secreto ("ay, Betty, excepto beber, qué difícil se me hace todo"). Es autor teatral de la obra Más Sofocos, junto al director Juan Luis Iborra.

El cochecito, de Pepa Flores. Su primera novela fue Que sea la última vez..., donde la protagonista recibe una carta en la que se le comunica que ha ganado el TP de Oro. En la década en la que el ex-ministro ocupó el sofá junto a Ana Rosa cada mañana, el programa festejó el premio en tres ocasiones.

Maybe this time, de Liza Minnelli. Miembro de la Academia de las Artes y las Ciencias, su tercera novela, Una Tienda de París, se convirtió en un musical. Melodías y literatura se unieron a través del dúo mallorquín Daltmurada, contándonos los felices años veinte de Teresa y Alice. Volvió a París en No me dejes (Ne me quitte pas), donde nos dejó frases como "Todas las veces que quieras ser feliz sólo tienes que serlo. No esperes. Sé." Vivez, n´attendez pas!

MIS RECOMENDACIONES PARA LA SEMANA

Findelmundo, de Chico y Chica. Si os subís por las paredes, que sea bailando esto.

Hoy no me puedo levantar, de Kimberley Tell. Versión de Mecano que pronto volverá a representarnos.

Forever, de CHVRCHES. Escuchar la voz de Laurence con sus melodías de electro-pop es altamente recomendable.

Un vestido y un amor, de Fito Páez. La canción más versionada del músico argentino. Yo no buscaba a nadie y la vi.

Singing for the lonely, de Robbie Williams. Este tema de Robbie también podría encajar muy bien estos días. "You're not the only one who feels this way"

Long way down, de Alela Diane. La singular voz de Alela brilla en esta joya hecha canción.

Un apocalipsis, de The New Raemon. "... y una epidemia sembrará el terror. Suena a exageración, pero no se trata de otra invención para que no salgas de mi casa.

Por lo visto aquí no hay foco de infección, ni gente estropeada por un virus letal, artificial y sin antídoto."