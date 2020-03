Abraham Mateo compone al amor: “Esta cuarentena se me está haciendo una condena”

El encierro se está haciendo más llevadero para los artistas gracias a la música. Componen, crean, colaboran, graban... y Abraham Mateo, que parece tener un estudio en su propia casa, ha escrito una canción sobre cómo está viviendo estos días sin poder salir al exterior. Una canción de amor dedicado a todas las parejas que no pueden estar juntos durante estos días, y que ha querido mostrar a todos sus seguidores en su cuenta de Instagram.

"Día 6 de la cuarentena 🤦🏻‍♂️ Menciona a esa persona a la que le dedicarías esta canción ♥️😷😏😂😂 I miss u bb", escribía en su red social junto a un video de la canción. Y, a pesar de su cara de aburrimiento por no poder salir de casa, la canción, ¡no está nada mal!

"Tenemos que ser fuertes... Esta cuarentena se me está haciendo una condena, no tenerte me envenena-na-na, cuando todo esto pase, iré a besarte bajo la luna llena, a cantarte los poemas que te escribí esta cuarentena-na-na, esta cuarentena-na-na".

Otra cosa no será, pero pegadiza, lo es un rato. Y es que, a pesar de todo, parece que Abraham Mateo está sabiendo aprovechar muy bien el tiempo que tiene. Además, a sus fans les ha encantado y han querido mostrarle todo su cariño dejándole cientos de comentarios: "Me encanta Abraham! Este temazo lo tienes que sacar y es ideal para esta cuarentena!" o "Ojooooo ese temita" son algunas de las palabras que ha recibido. ¿Lo podremos oír completo durante estos días?