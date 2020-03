Willie Gomez, de Britney Spears: “Me ha dado muchas oportunidades”

Lleva desde que era un adolescente dedicándose profesionalmente al baile y, a sus 30 años, ya ha trabajado para las estrellas del pop más importantes. Britney Spears, Katy Perry y Jennifer López son algunas de las artistas para las que ha bailado Willie Gomez. Pero este dominicano afincado en Los Ángeles quiere empezar a bailar sus propias canciones y ojo, porque su debut en la música no puede pintar mejor. Sobre este ambicioso proyecto nos habla en LOS40 Global Show, el programa que lidera Tony Aguilar en LOS40.

Videoclip oficial de 'Mojados', de Willie Gomez

"También soy bailarín, así que como primer tema quería una canción que pusiera a la gente a bailar", dice el cantante sobre Mojados, su primer single oficial. "Tengo entre 40 y 50 temas que he estado componiendo con los mejores escritores y ya hemos elegidos los 10 mejores que van para el disco".

Pero ¿cuál es la historia de Wille Gomez? Él mismo nos la cuenta: "Cuando empecé a bailar a los 14 años también me puse a dar de clases de canto e interpretación. Sin embargo, me puse a trabajar como bailarín a los 17 y paré de hacer todo lo demás para conseguir dinero. Me enfoque en el baile", explica. "Hace cuatro años se me despertaron esas ganas de seguir creciendo y hacer cosas que me gustan y volví a la música. Salí con Mojados y todos los temas que estoy escribiendo para mi álbum, que saldrá muy pronto".

Todavía no hay fecha para el lanzamiento de su álbum debut, pero promete ser un trabajo lleno de ritmos latinos y baile, pero en el que también tendrá cabida la música más melódica. "Con las baladas quiero mostrar un lado diferente de mÍ. Como vengo del baile todos piensan que todo el disco va a ser movido, pero hay que bailar agarrados también".

Un ejemplo de esa música más melódica lo encontramos en Tu lógica, sencillo promocional que ya está disponible en las principales plataformas.

Willie Gomez y su experiencia con Britney Spears

Tony Aguilar también le pregunta a Willie Gomez por Britney Spears, con la que trabajó durante casi diez años, y él se deshace en elogios hacia la Princesa del Pop. "Con ella fue otro sueño y otro rollo. Es alguien a la que quiero mucho y admiro. Me ha dado muchas oportunidades. Empecé con ella en el 2008 y hasta el 2017. Ella me apoya ahora mucho con lo de la música".

Más recientemente ha trabajado con Jennifer Lopez, con la que se codeó en la icónica Super Bowl de este 2020. "Fue uno de los hitos de mi carrera. Todavía no me creo que fui parte de algo tan grande. Ensayamos seis días a la semana, diez horas al día…el proceso fue intenso, pero una experiencia que nunca voy a olvidar. La cosa más bonita fue formar parte de eso y ver a JLo formar parte de todo el proceso. Estuvo involucrada en todo y por eso le salió como le salió".

Si quieres ver la entrevista completa de Willie Gomez en LOS40 Global Show…¡dale al play!