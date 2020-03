Antena 3 elige a Roberto Leal para presentar ‘Pasapalabra’

Se avecinan cambios importantes en televisión. Uno de los más más llamativos se producirá cuando Antena 3 estrene Pasapalabra tras el exitoso paso del concurso por Telecinco. Hacía tiempo que no teníamos novedades acerca del programa, pero hoy os traemos la que es quizás la más esperada: la identidad del presentador que se pondrá al frente del formato de las letras y sucederá así a Christian Gálvez.

Y es que tal y como adelantó el periodista Rocco Steinhauser en Versiò Rac 1 y ha podido confirmar LOS40, Roberto Leal tiene una oferta sobre la mesa para fichar por Antena 3 para presentar Pasapalabra y El desafío, otro de los concursos que prepara la cadena de Atresmedia.

Todo parece indicar que las negociaciones llegarán a buen puerto, aunque Roberto Leal todavía no ha firmado y, por lo tanto, la decisión no está tomada. De aceptar la oferta de Antena 3, el presentador andaluz tendría que dejar TVE y no volvería a presentar Operación triunfo si renueva por una nueva temporada

'Pasapalabra' en Antena 3

Pasapalabra regresa al que fuera su hogar. Atresmedia e ITV Studios alcanzaron hace meses un acuerdo para la emisión en España del formato británico The Alphabet Game que triunfa en todo el mundo. De esta forma, el concurso regresará a la que fuese la cadena original en la que se estrenó en nuestro país en el año 2000.

Así, los espectadores podrán volver a disfrutar en Antena 3 de este popular concurso que ha alcanzado grandes réditos de audiencia durante su trayectoria en Telecinco y que ha lanzado a la popularidad a numerosos (y ya históricos) concursantes.