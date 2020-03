David Otero nos abre la nevera de su casa y nos da mucha envidia

Seguimos encerrado y lo que nos queda, pero eso no significa que estemos aislados, ni mucho menos. De hecho, estamos más conectados que nunca y el sentimiento de solidaridad y de estar los unos con los otros está muy presente. De ahí que apostemos cada día por #YoMeQuedoEnCasaConLOS40. Queremos estar con vosotros y con nuestros artistas y David Otero es uno de ellos.

Desde que comenzó el estado de alarma, David ha estado encerrado en casa con su mujer y sus hijos. Cada día sube un vídeo contando sus impresiones y sensaciones, aunque este finde se tomó un descanso de las redes.

“Creo que está bien desconectar de vez en cuando porque esta situación tan loca que estamos viviendo nos está llevando a límites insospechados de conectarnos con los demás y he tomado la decisión de desconectar un poco el finde para estar con mis hijos, mi mujer, para estar todos un poquito más juntos”, le explicaba a Jesús Taltavull y los miles de seguidores que se conectaron al live de Instagram.

Como muchos de nosotros, está viviendo esto con nubes y claros, momentos de sentirse más animado y otros, más de bajón. “Voy por la casa con la radio puesta y de pronto sale una canción que me emociona y me dan ganas de llorar o escucho una noticia que parece positiva y te vienes arriba, o una negativa y te vienes abajo. Es todo un batiburrillo de emociones muy gordo y supongo que lo estamos viviendo todos igual. Nos quedan varias semanas así que hay que estar fuertes, dejarse sentir. Intentar reprimir un sentimiento en una situación como esta, no lo veo”, aseguraba.

Ya ha contado que está muy metido en su labor de profe y que vivir esto como padre es un trabajo duro: “Esta mañana mi hijo estaba jugando con un dinosaurio y decía ‘vamos a derrotar al coronavirus, venga, vamos’ y mi mujer y yo nos quedamos mirando, ‘se lo está diciendo de verdad’. Tiene 6 años y está muy en la realidad, sabe lo que pasa. Se la contamos y para él esto es lo más normal, de todos. Lucha contra él en su imaginación”.

Hacer deberes, tareas del hogar, entretener a los peques, mantener la casa limpia… después de eso queda poco tiempo, aun así, ha encontrado una hora para hacer yoga con su mujer. “Les hemos pedido a los niños que nos dejaran una hora. Y ahí he dicho, me tengo que poner algo en el horizonte. No sé si componer, pero algo”.

Reconocía que “encerrarme a componer para hablar de un tema de amor no me sale, me sale hacer otro tipo de cosas. Ya tengo en la cabeza qué y, cuando baje el ritmo de actividades, voy a empezar algo que pueda ser bonito e ilustrativo.

Año de celebración

Comentaba que estos días ha estado escuchando su primer disco en solitario del que se cumplen 10 años. Y es que este 2020 está de celebración con un disco que nos está presentando poco a poco, plagado de colaboraciones con las que está repasando sus 20 años de trayectoria.

“Lo que íbamos a hacer de aquí a mayo o junio, de ir sacando canciones, ese plan lo vamos a seguir manteniendo más o menos. Retrasando algunas cosas. Tenía un videoclip muy bonito que iba a grabar con Marta Soto, de aquí a unos días, semanas, meses, no sé cuánto decirte lo haremos. Iba a ser el fin de semana que empezó la bomba atómica esta. Cancelamos y ese era mi próximo objetivo y casi todo lo demás lo tenía ya grabado. Y lo que vamos a ir haciendo, es lanzarlo con mucha delicadeza, y con mucho respeto porque las cosas tampoco están para ponerse en plan ‘estreno mundial, qué alegría’.

En una de esas colaboraciones está Buscando el sol, con Bely Basarte que como recordaba Taltavull, nos vuelve a sumergir en esos años ’80 que tanto le gustan a David. “Los 8’0 es donde yo crecí con mis primeras impresiones musicales. Yo recuerdo flipar con Flashdance, flipar con los primeros discos de Madonna, con Prince, Guns ‘N Roses los primeros discos, muchos grupos que marcaron mi cabeza musical y es un poco donde empecé a entrar en esto de la música”.

Preguntas entre artistas

En estos live hemos querido ir encadenando preguntas de unos artistas a otros. DVicio dejaron dos para David. En cuanto a si alguna vez iba a cambiar de peinado, lo tiene claro: “Algún día me tendré que rapar el pelo y mostrar mi cara más despejada. De momento, mientras me dure el pelo, que todavía tengo, me lo dejaré, que me hace sentir muy arropado. Es como ir con mantita por la calle. Cada pelo que se cae en la ducha, le hago un funeral. Pelo y delgado hasta los 80, es mi objetivo”.

La otra pregunta tenía un poco de mala baba, y es que a estos de DVicio les gusta poner a sus amigos en un compromiso. ¿Con qué artista de los que suenan en LOS40 no harías nunca una colaboración?

A David no le costado contestar y es que tiene muchas entrevistas complicadas a sus espaldas: “No la haría nunca porque sé que es imposible, nunca llegaríamos a tener un contacto con Katy Perry o Dua Lipa. Esas circunstancias nunca se iban a dar. Son muchos años de salir de preguntas incómodas, a mí ya no me pillan”.

El también dejo su pregunta para Natalia Lacunza que este martes, a partir de las 5 de la tarde estará con LOS40. Quiere que confiese si “algún día hará un tema de pop comercial y chicloso, como el mío. Ella siempre le da la vuelta estética y no sé cómo le quedaría un tema así”.

En casa

Y después de asegurar que la canción que ha grabado con Cepeda es una de las que más le emociona y explicar cómo le han cambiado el ritmo, pasamos a algo más frívolo. Ya que David nos ha invitado a su casa, qué mejor que cotillear un poco y abrir su nevera.

“Acabamos de hacer perritos calientes para los enanos”, comentaba mientras llegaba a la cocina. Abrió la nevera y, “vemos que hay yogur, hummus, vinito, huevos, taquitos de jamón para hacer croquetas, embutidos, carne que estamos preparando para empanar. Unos postres que ha hecho Marina que están hechos de chocolate, aguacate y pistacho. Tarta de manzana, espectacular. Lo mejor de todo es que está hecho sin harina y sin azúcar”. Solo podemos decir, ¡qué envidia!

Charla interesante y algún temilla a voz y guitarra. ¿Qué más podemos pedir?