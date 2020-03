Rosalía lanza nueva canción: ‘Dolerme’

Así suena Dolerme, la nueva canción de Rosalía, que la artista catalana acaba de lanzar por sorpresa a través de sus redes sociales. Dolerme es una canción cercana al pop rock y alejada de todo lo que ha hecho Rosalía anteriormente.

En la búsqueda de esos nuevos sonidos se instala este tema al que dan pie los acordes de una guitarra que sirven como base para toda la canción. Ha sido compuesta por ella misma junto a Frank Dukes (productor) y Pablo Díaz-Reixa (El Guincho).

un extracto de 'dolerme' Yo ya no sé por qué no quiere dolerme Acelero para ver si consigo estrellarme Quiero que lo veas y no pienses en detenerme Así demuestras que has podido olvidarme.

O por qué no pones tú también de tu parte Pisa a fondo y deja ir el volante Que no tenga que ir yo una vez más a buscarte Por qué sé que no podrás atreverte

Se trata de un tema melancólico, en el que la artista explora el dolor que produce una relación amorosa. Y aunque Dolermesuena orgánica, Rosalía vuelve a tirar de auto-tune para entonar el estribillo.

La artista ha acompañado al link de la canción en redes del siguiente texto: "Muchos estamos en cuarentena y muchos dejándose la piel fuera de casa. Yo estoy en cuarentena y he perdido un poco la noción del tiempo porque decidí que no iba a pensarlo demasiado y que, en cambio, iba a poner mi energía y mi corazón en hacer algo para los demás, a mi manera", expresaba Rosalía.

Espero que os haga sentir un poco mejor, como a mí cuando la hice

"Sé que lo que yo hago como artista puede parecer prescindible, para algunos los será, pero para mí poder hacer música es salud mental. Esta canción se llama Dolerme y espero que os haga sentir un poco mejor, como a mí cuando la hice... Por favor, cuidaos y cuidar de todos los que tenéis alrededor, con todo mi amor. R ❤".

Compañeros de profesión ya están reaccionando a Dolerme como Princess Nokia, que ha escrito en Instagram: Listening ahora; mientras que otros seguidores de la artista están agradeciendo este gesto: "Esta canción me ha hecho trasladarme a no sé donde pero me he trasladao. Por un momento he salido de mi casa", decía un usuario.

Para el arte de la portada de este single, Rosalía ha optado por una ilustración del artista Jonny Negron en tonos azules (de nuevo, el color de la melancolía) que muestra a una protagonista femenina, tumbada en ropa interior sobre la cama, con semblante triste, ojos vidriosos y acompañándola apenas su chihuahua Mochi, un móvil y un cuchillo. En el suelo hay una mascarilla, reflejo del momento de crisis sanitaria que nos ha tocado vivir.