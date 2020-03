¿Reconocerías a Margot Robbie en esta foto?

¿Alguna vez te has parado a observar una imagen para intentar reconocer a la persona que la protagoniza? Tranquilo/a, no eres el/la único/a que no ha conseguido descifrarlo. Y es que todos y cada uno de nosotros hemos pasado por esta etapa de adolescencia (o etapa Tuenti) en la que nuestros físicos distan de parecerse a los actuales.

Y, claro, Margot Robbie no iba a ser menos. La cuenta de @hellofrom90s nos ha regalado una imagen de la actriz a principios de los 2000 en la que nos muestra su lado más friki. Y no solo lo decimos nosotros, sino ella misma.

La actriz, popularmente conocida por su papel como Harley Quinn, confesó en el programa de Graham Norton que se considera una auténtica fanática de Harry Potter. Tanto es así que en la imagen, que fue tomada en su cumpleaños, sostiene un libro mientras bebe una taza de té. Aunque ese no es su mayor nivel de frikismo.

Tal y como confiesa Margot en dicha entrevista, engañó al oculista para utilizar gafas como lo hace el protagonista de esta exitosa saga. Así es. Robbie quería ser como él, como Harry Potter.

Sea como sea, la pasión de Margot por estos jóvenes magos ha representado a muchos de los que se han encontrado con dicha imagen en las redes sociales. Tanto es así que la publicación se ha inundado de comentarios de algunos usuarios que se sienten identificados con su lado más friki. "Literalmente yo", señala una seguidora.

Y tú, ¿también te has sentido representado/a por la protagonista de Aves de presa? No cabe duda de que todos tenemos ese lado nerd.