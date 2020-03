Sheldon Cooper de ‘The Big Bang Theory’ podría haber sido interpretado por otro famoso actor

A estas alturas no nos podemos imaginar a otro Sheldon Cooper que no fuese interpretado por Jim Parsons. El actor se ha convertido en uno de los más famosos de la pequeña pantalla gracia a dar vida a este genio tan peculiar durante doce temporadas en The Big Bang Theory. Por desgracia para sus fans, el pasado 2019, la serie puso punto y final. ¡Eso sí, siempre recordaremos a sus personajes!

Pero la serie podía haber sido muy distinta y es que otro conocido actor podría haber dado vida a Sheldon. ¿Lo mejor de todo? Que se trata de otro de sus compañeros de reparto. Tal y como ha publicado la web Screen Rant, la primera elección para el personaje de Sheldon no fue Parsons, sino Johnny Galecki. Sí, el mismo que acabó dando vida a Leonard Hofstadter.

Cuando Galecki leyó el proyecto, aunque sus creadores tenían en mente que hiciese el papel de Sheldon, pidió interpretar a Leonard. ¿La razón? Poder desarrollar algunas tramas amorosas, cosa que tenía ganas ya que en sus anteriores papeles no lo había podido hacer.

Fue entonces cuando continuó la búsqueda del perfecto Sheldon. De hecho, cuando Jim Parsons adicionó para el papel, todos los productores quedaron maravillados y quisieron apostar por él. Eso sí, a Chuck Lorre, el creador de la serie, le costó un poco más tenerlo claro.

El tiempo ha demostrado que Jim Parsons era el perfecto Sheldon Cooper, siendo uno de los personajes televisivos más recordados de la última década.