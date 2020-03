Unos acalorados Shawn Mendes y Camila Cabello pasean su amor por Miami

La pareja formada por Shawn Mendes y Camila Cabello se ha convertido en una de las más mediáticas. Desde que lanzaron su hit Señorita, no solo sus voces han colapsado las listas de éxitos internacionales. La conexión entre ambos también ha ocupado las portadas de todos los medios.

El canadiense y la cubana son inseparables, y eso lo han demostrado en innumerables ocasiones. Pero por si se nos había olvidado, han vuelto a deleitarnos con algunas de sus muestras de amor en plena vía pública.

Según ETOnline, fue el pasado sábado 21 de marzo cuando un Shawn Mendes sin camiseta y una Camila Cabello también acalorada protagonizaron un beso apasionado por las calles de Miami. El típico paseo de una pareja en un sábado por la mañana por el barrio en el que viven.

Estas imágenes llegan días antes del anuncio con el que Cabello ha revolucionado las redes sociales. La cantante se ha visto obligada a posponer su gira internacional debido a la crisis del coronavirus que el mundo atraviesa. Pero la intérprete de My Oh My ha sacado el lado positivo de esta decisión, y es que ahora contará con más tiempo para crear música.

Así lo ha anunciado a través de las redes sociales, donde ha querido aprovechar para agradecer el apoyo a su ejército de fans y enviar un mensaje de esperanza a todos aquellos que no pasan por un buen momento. "Cuando el peligro pase, todo este amor que estamos poniendo nos curará. Os amo tanto", concluyó en el comunicado.

No dudamos de la persona a la que Camila ha elegido para pasar la cuarentena y, aunque ahora no puedan mostrar su amor en la vía pública, sí que continuarán haciéndolo en su propia casa.