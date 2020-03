Dani Rovira anuncia que padece cáncer

Hay etapas de la vida que solo aparecen para poner nuestras valentía y fortaleza a prueba. Dani Rovira lo acaba de comprobar, pero también ha demostrado que cuenta con la suficiente osadía como para vencerla sin miedo.

El malagueño ha anunciado que padece cáncer, en concreto, un linfoma de Hodgkin al que se enfrenta con seguridad. Así lo ha comunicado a través de su cuenta de Instagram, donde, junto a una imagen de su brazo enganchado a una vía en el hospital, nos ha regalado un mensaje esperanzador e inspirador.

"Hace una semana que me lo han diagnosticado, aunque llevaba ya meses arrastrando cierto cansancio y malestar", comienza su discurso. En sus palabras, anuncia que ya ha comenzado la quimio que le corresponde y que el miedo no formará parte de su proceso de recuperación. "Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más peada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de ésta", continúa.

Un emotivo discurso que coincide con la valentía que Pablo Ráez, su amigo que falleció en febrero de 2017 tras enfrentarse a la leucemia, difundió durante su lucha. "Como dijo en su día mi héroe favorito: #SiempreFuerte", finaliza el malagueño.

Sin duda, unas inspiradoras letras que convierten a Dani Rovira en uno de los personajes públicos más luchadores. Tanto es así que su amigo Pablo Alborán ha querido trasladarle un mensaje de apoyo a través de sus redes sociales. "No dudes jamás del guerrero que llevas dentro!!!!!", señala entre sus palabras.

Y es que, desde LOS40, queremos trasladarle todo nuestro apoyo y nuestra fuerza en esta lucha de la que no dudamos de la que, como él mismo ha mencionado, saldrá airoso. Pronto lo volveremos a ver en la pantalla para dejarnos llevar por su humor y contagiarnos con nuestras risas.

Tras el éxito en su andadura como uno de los cómicos más populares de nuestro país, Dani continuó en el mundo de los focos mediáticos a través de la gran pantalla. Después, tras triunfar en sus proyectos, y simultáneamente, difundió una lucha a favor de la seguridad de los más peludos. Convertido en figura de defensa de los animales, el actor ahora se une a una nueva lucha. ¡A por todas, Dani!