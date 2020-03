Malú comparte detalles de su embarazo: “Estás todo el día comiendo o llorando”

Malú ha entrado en la recta final de su embarazo y lo recordará por ser una etapa especial en la etapa de cualquier persona y también por las circunstancias que están rodeando la gestación de su primer bebé. Cuando crezca podrá contarle que crecía en la barriguita de su mamá mientras el mundo se colapsaba por la pandemia de coronavirus.

Eso sí, también lo recordará porque el momento en el que se hizo más presente que nunca en las redes sociales. La cantante ha sido otras de las que ha tenido su Live para charlar con sus seguidores y mandarles ánimos en estos tiempos difíciles. Y claro, si los fans son los que preguntan, no hay ningún tema tabú, ni siquiera el del embarazo.

Había mucha curiosidad por saber cómo está viviendo esta crisis: “Dentro de lo que cabe, bien. Creo que muy concienciada, que creo que es muy importante. No es fácil, no estamos acostumbrados a estar tantos días seguidos sin hacer nada, sin movernos y sin poder salir, pero hay algo que te da fuerzas y es que es la única manera de parar esto y que no siga creciendo esta barbaridad de contagios y ayudar a los sanitarios que se están dejando la piel”.

“Tengo mucha pena por todo lo que estoy viendo. Están siendo días muy duros para todos. Poner las noticias y ver que esto va a más que qué barbaridad de contagios, da mucha pena e impotencia de no poder hacer más de lo que haces, quedarte en casa y no ser uno más de los que se contagian”, expresó sobre su sentir en estos momentos tan complicados.

La gran mayoría estamos convencidos de que hay muchas cosas que van a cambiar después de superar la pandemia, ella también: “Yo creo que va a cambiar un poco nuestras vidas. Creo que a la larga acabará siendo todo como antes y es fundamental. Es fundamental que arranquemos otra vez los trabajos, que todo el mundo se recupere de esto, porque esto va a ser muy duro para muchísimas familias y vamos a tener que estar más unidos que nunca. Esa es una de las cosas que quizás cambie un poco y creo que es fundamental y ahora mismo es lo más importante que podía pasar, quizás necesitábamos esto para que nos uniéramos como nunca o como últimamente no lo estábamos, para ayudar a las familias que lo van a pasar muy mal en todo esto que viene y todos lo vamos a pasar muy mal. Pero creo que va a haber cambios. Va a ser difícil el volver a meternos en lugares con mucha gente, y ser más precavidos, que muchas veces estamos malos, nos da lo mismo y vamos a sitios y lo mismo somos más cautos a partir de ahora”.

“Ver pelis, ver series, leer, jugar a las cosas estas del móvil, la play, cocinar, limpiar, me ha dado por limpiar. Yo me paso las tardes bailando con mi sobrino La mané, que no puede más con La mané. Todos intentamos echar el rato como podemos”, asegura sobre las cosas que se pueden hacer durante este encierro.

Próximo trabajo

Muchos le preguntaron sobre lo que han dado de sí sus sesiones en el estudio: “Todo este confinamiento está dando mucho de sí. Estuvimos ya en el estudio, hemos estado con canciones en composición y hay una cosa muy bonita que va a salir no dentro de mucho o a menos quiero yo que salga rapidito”.

Y con el disco llegará una gira, aunque de momento no hay una fecha exacta de vuelta a los escenarios, “pero evidentemente, en breve, lo antes posible. En cuanto ya tenga todo para poder salir al escenario, vamos a salir. Antes habrá un disco en el que ya estoy metida al 100% y que muero de ganas por tener. Estábamos en pleno proceso de avance de composición, creación, arreglos…un poco buscando producción y con toda esta historia se ha parado como tiene que ser. Pero no nos va a demorar eso mucho”.

Parece que una vez más ha disfrutado de ese tiempo de estudio: “Se vinieron Leroy y Mónica Velez y nos metimos en el estudio con mi hermano, con Lucas Vidal, y han salido cosas muy chulas, cosas muy bonitas. Queda mucho trabajo por delante, cosas por hacer, pero lo importante es que ya hemos arrancado”.

Parece que regresará con álbum y gira nuevos y la salud recuperada. La lesión en el tobillo que le hizo cancelar conciertos, parece que está recuperado: “Le faltan detallitos, pero es normal. Fue un proceso muy largo y muy difícil. Al final fueron dos operaciones, la primera salió muy bien, pero a los cuatro meses una infección, me tuvieron que volver a operar. Ha sido un proceso muy largo y ahí está, aguanta el tirón, hay posiciones que me duelen, pero básicamente empieza a estar”.

Embarazo fácil

Aunque ha mantenido su embarazo con mucha discreción parece que en este live se ha dado la libertad de hablar del tema: "El embarazo va muy bien. Desde el principio ha sido fácil, he tenido suerte, porque afortunadamente no ha sido de vomitar, sino genial, todo me ha sentado bien. De hecho, me sienta todo demasiado bien. Menos mal porque en el confinamiento se come mucho y si no me sentara todo bien sería horrible".

Ya se encuentra en la recta final y eso pesa: "Estoy cada vez más gorda, con barrigón, hay días que estoy más cansada, me cuesta un poco más, te vas dando cuenta de que respirar te cuesta un poco, pero estoy encantada y está siendo muy fácil. Ahora en vez de confinados, en esta casa estamos confitados, porque no paramos de comer. Con las ganas que tienes todo el día de comer por el embarazo, estás todo el día comiendo o llorando porque me da mucha pena lo que está pasando”.

"Antes paseaba mucho y en este momento lo necesito y lo echo mucho de menos. Las embarazadas estamos con esa necesidad de paseo, de estirar y andar que nos viene tan bien. Pero estamos todos igual y tenemos que aguantar como sea", confesaba sobre algunas de las rutinas que está echando de menos durante este encierro.

"Tengo que cuidarme de no contagiarme y no salir. Parece ser que no daña aparentemente al bebé, pero todavía no hay demasiados estudios muy claros y no se sabe muy bien. Yo prefiero no contagiarme y es lo que me han recomendado. Evitarlo por si acaso", añadía sobre los consejos que ha recibido en tiempos de coronavirus.