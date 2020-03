Alfred García ‘Estoy invirtiendo mucho en este segundo proyecto, y esa inversión se llama tiempo’

Alfred García anunció un parón en Noviembre coincidiendo con su final de gira de 1016 , pero ni él ni ninguno de nosotros nos imaginábamos que pararíamos todos a la vez. Estos días LOS40 estamos entrando en las casas de muchos artistas #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 y esta vez nos hemos ido a El Prat (Barcelona) para hablar con Alfred que nos ha confesado por primera vez sus series favoritas, libros, pelis y ha hablado de su vuelta con un segundo proyecto.

Una de las preguntas que estaba encima de la mesa desde el minuto 1 fue que para cuándo su vuelta con un segundo proyecto, y Alfred fue muy claro y directo: "Estoy trabajando en cosas pero va para largo".

En este Live de instagram nos cuenta cómo con el primer disco tuvo todo el tiempo del mundo para prepararlo ya que tenía muchas canciones de antes de entrar a OT y que una vez allí también pudo componer con tranquilidad. Pero para el segundo disco "que dicen es el de consolidación, aunque sea un poco mentira, sí que es verdad que tienes que demostrar cosas pero digamos que me estoy tomando todo el tiempo para hacerlo y quiero hacerlo con calma y creo que es lo acertado".

Y lo más importante para el artista de El Prat es la inversión en el tiempo: "Y creo que a veces no lo contamos en el presupuesto final pero creo que es lo más importante. Al final no somos una industria de fast food aunque a veces lo pueda parecer hay gente que queremos hacer las cosas bien y tengo muchas ganas de enseñar lo que estoy preparando, pero la verdad es que lo quiero hacer con tiempo". En cuanto a si se siente atado a las reglas de la industria de la música explicó que tenemos un poco endemoniado este mundo pero no es así y afirma que "yo tengo toda la libertad del mundo"

El domingo participó en el programa de Jordi Évole y allí explicó que tenía un viaje previsto a México aunque nos confesó que "Se me escapó en Lo De Évole, porque no sabía que ya había empezado la entrevista y empezamos a hablar y cuando ya llevábamos 4 preguntas me di cuenta de que ya había empezado y era un viaje por diferentes países de Latinoamérica para trabajar". En este programa contó también que había escrito una canción llamada 'Solo en Casa' y nos dio algún detalle más de como había surgido "Estando en esta situación tan rara habla sobre la distancia y de como conoces a una persona pero de repente llega el confinamiento y sin poder hacer nada, ese momento se corta".

Momento hater En Directo

Y en medio de este directo apareció un hater entre los comentarios y sin dudarlo Alfred se lo agradeció entre sonrisas. También aprovechó para contarnos cómo gestiona la avalancha de mensajes tanto positivos como negativos: "Yo me lo paso muy bien, no acostumbro a mirar mensajes negativos, pero me divierto bastante".

Fanático de las Series y tiempo para la música

Alfred nos enseñó su colección de series en DVD's (por primera vez en una entrevista) – Juego de Tronos, Borgen, A dos metros bajo tierra, Hijos de la Anarquía (Sons of Anarchy), Foodie Love – Además confesó que su época teenager seguía viva porqué se había enganchado a Élite y que le encantaba el trabajo de Ester Expósito y María Pedraza en la serie.

En cuanto a pelis, nos cuenta como se ha visto todas las de Harry Potter, Las Crónicas de Narnia o que ha disfrutado de Los Chicos del Coro y de la maravillosa Once. Aunque también pudimos discutir un poco acerca de las pelis de los Oscar de este año que no estaba muy de acuerdo con el veredicto final de los académicos. Aunque Parásitos es una gran película para Alfred sin duda la mejor peli de este año era 1917 de Sam Mendes y Joker con Joaquin Phoenix al frente es ya un clásico del cine.

Y en cuanto a música ahora está metido en la época dorada de Motown Records con Stevie Wonder, Diana Ross, Jackson Five, The Supremes. Todas las figuras míticas de principios de los '70 de esta discográfica. Además ahora que tiene tiempo está con David Bowie que ya era un visionario de la época, era muy futurista ya en su momento. De hecho, nos cuenta como alguna canción de Bowie ya predijo lo que nos está pasando hoy en día.