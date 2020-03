Harry Styles pospone su gira ‘Love On Tour’

La gira europea Love On Tour, con la que Harry Styles presenta Fine Line, su último trabajo de estudio, ha sido aplazado un año.

El tour, que pasaría por España el próximo 18 de mayo, tiene nuevas fechas. El 15 de febrero de 2021 ha sido el día elegido para poder disfrutar de la música del británico en directo en nuestro país.

¿El lugar? Sigue siendo el Wizink Center de Madrid. ¿Y qué pasa con las entradas? No os preocupéis, las entradas originales adquiridas serán válidas para la nueva fecha. Además, la artista invitada tampoco sufre modificaciones. King Princess seguirá siendo la encargada de abrir el show en la capital de España.

El que fuera integrante de One Direction explicaba así la decisión tomada en su instagram: "Cualquiera que me conozca, sabe que actuar siempre ha sido mi parte favorita de trabajar en la música. Sin embargo, en estos tiempos, la seguridad y protección del equipo técnico, los fans y el resto del mundo es una prioridad inmediata. Por razones obvias, la gira europea prevista para este año será reprogramada para 2021. Las entradas ya compradas serán válidas para estos nuevos conciertos. Mientras tanto, estaremos controlando de cerca la situación alrededor del mundo y seguiremos actualizando la información que obtengamos durante estos meses. Por tu seguridad y la de los demás, por favor aíslate y quédata en casa. Estamos juntos en esto. Estoy deseando veros tan pronto como sea seguro hacerlo. Hasta entonces, tratad a la gente con amabilidad (treat people with kindness). H".

El cantante de Falling no ha sido el único que ha tenido que cancelar sus shows. Camila Cabello informaba del aplazamiento de su gira The Romance hace unas horas, al igual que hacía Dua Lipa. Ambas ya están trabajando para poder anunciar a sus fans nuevas fechas para disfrutar de sus éxitos en vivo.

Sabemos que es una noticia triste, pero al mal tiempo buena cara. ¡Qué mejor manera que celebrar San Valentín un día después con la compañía de Harry Styles!