Álvaro de Luna, de Sinsinati: “El disco estará listo a final de año”

Además de la conexión España - Colombia que Óscar Martínez ha mantenido con J Balvin, otro de los protagonistas que se ha sumado a #YoMeQuedoEnCasaConLOS40 este miércoles 25 ha sido Álvaro de Luna, vocalista de Sinsinati, quien ha representado al resto del grupo en su nombre a través de nuestro Instagram Live.

El cantante de la banda española ha podido hablar con nuestra compañera Cris Regatero sobre dos de los placeres que más le gustan en el mundo, además de viajar: la comida y la música. Como lo de viajar de momento no se puede, Álvaro ha contado desde qué platos ha estado cocinando en cuarentena hasta qué canción tardó menos en componer (Bailemos un vals). ¡Y mucho más!

Actualmente, Sinsinati está inventando e ideando cosas nuevas para sus seguidores a través de Internet. Es más, ha propuesto a sus fans participar en una de sus canciones. El artista ha animado a todo el mundo a cantar con ellos.

Sin embargo, a pesar de estar muy presentes en redes sociales, el grupo prefiere tocar en salas que frente a una pantalla. "Es guay que haya tanta gente online pendiente de lo que hacemos pero evidentemente es mucho más frío", ha manifestado sobre lo mucho que echa en falta ese calor e implicación de los fans que reciben en los conciertos.

Sus hermanos los 'Oompa Loompas'

Al líder de Sinsinati, la cuarentena le ha pillado en la casa de sus padres, en su Sevilla natal. "Estoy con mi familia y estoy encantado", ha expresado al otro lado de la pantalla.

Que el artista esté en casa estos días es motivo de celebración no solo para sus hermanos, sino también para él. Los 'Oompa Loompas' -que así los llama Álvaro y cada vez más gente- están involucradísimos con la realización de sus vídeos para Instagram. "Me están haciendo la cuarentena mucho más amena, queriendo jugar y hacer cosas", ha expresado. A lo que él está feliz de la vida, "porque pasa mucho tiempo, entre bolos y festivales y curro, hasta que nos volvemos a ver".

El teletrabajo en Sinsinati

A la pregunta sobre cómo lleva el grupo esta situación en la que cada miembro está en un sitio, el sevillano responde que, a distancia, siguen trabajando en el disco y ultimando los detalles para su lanzamiento, el cual nos ha asegurado que saldrá a finales de año. "Entre noviembre y diciembre; como regalo de Reyes", ha concretado. "Al final es nuestra vida diaria, pero a través de la pantalla. Lo llevamos bien pese a la distancia", ha continuado.

El joven ha contado, además, por qué han recuperado Cuando éramos dos, el primer sencillo que crearon como grupo de manera independiente. "Le teníamos mucho cariño y se había quedado olvidada con el eclipse de Indios y vaqueros y confiábamos en su potencial", ha explicado.

Las 'cutre-recetas' de Álvaro

"Tenéis una canción que se llama Mi Lugar, y a mí me parece que últimamente tu lugar es la cocina", comentaba nuestra compañera entre risas en referencia a los Stories que publica con sus recetas fáciles y rápidas.

"Lo que intento es, que con poco y en poco tiempo, hacer algo decente, comestible y lo más saludable posible, que es el tren de vida que llevo y a lo que estoy acostumbrado", ha explicado sobre sus "cutre-recetas", aunque asegura que también sabe hacer platos elaborados y que le encantan los guisos de su madre.

La respuesta a J Balvin

A la pregunta encadenada que ha lanzado J Balvin durante su entrevista en Yo Me Quedo en Casa con LOS40, "¿Qué color le pondrías a tu mayor éxito y por qué?", Álvaro ha contestado: "Yo concretamente le pondría un azul turquesilla claro, porque es como la fusión de lo que más me gusta: el azul del mar y el verde de la naturaleza, que me representa bastante. Me lleva al verano. Se lo pondría a Indios y vaqueros, porque la escribí en el sótano de mis padres cuando vivía aquí y es la que nos ha cambiado la vida.

Aparte de todo esto, Álvaro de Luna nos ha contado el origen de la banda, lo que está viendo en Netflix últimamente. "Sobre todo películas y documentales", ha indicado después de terminarse Élite y Sex Education.

Igualmente, nos ha enseñado la figura del Quijote a la que tiene tanto cariño y ha interpretado una versión de Tuyo, de la serie Narcos, que ya puedes ver en el Instagram de LOS40 (@LOS40spain) y muy pronto en nuestra plataforma de Youtube. ¡Corre a verlo!