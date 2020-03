6 de 14 La inquietante escuela de danza de Madame Blanc (Tilda Swinton) es uno de los últimos lugares del mundo en el que nos gustaría quedarnos encerrados. Principalmente porque no es plato de buen gusto estar rodeados de personas desquiciadas amantes de los rituales satánicos y los sacrificios. Esta versión de Luca Guadagnino, que cambió el registro de Call Me By Your Name para rodar este inquietante thriller de terror, es un remake del clásico giallo italiano de Dario Argento que lleva el mismo nombre. Protagoniza Dakota Johnson (Cincuenta sombras de Grey).