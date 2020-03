Taylor Swift envía un inesperado mensaje a una fan y se convierte en la nueva superheroína

¿Qué harías si tu artista favorito/a te sorprende con un mensaje privado a través de Twitter? Y, lo mejor de todo, ¿qué harías si apareciese en el momento idóneo? Esto le ocurrió a una usuaria llamada Samantha, cuyo día se vio interrumpido por unas palabras de Taylor Swift que permanecerán en su mente para siempre.

La joven ha perdido su trabajo debido a la crisis del COVID-19 y, debido a su situación económica, ha compartido en redes sociales su estrés por pagar todas sus deudas. Esto llegó a ojos de la intérprete de You Need To Calm Down, quien no dudó en echar una mano a esta fiel seguidora. "¿Cómo?", te estarás preguntando.

Swift sorprendió a Samantha con un mensaje privado a través de Twitter en el que se ofrecía a ayudarle a saldar sus cuentas. "Samantha, he visto tu tweet sobre las facturas que se te están acumulando y quiero ayudar. ¿Cómo puedo regalarte 3.000 dólares? ¿Tienes Pay Pal? Con amor, Taylor", decía su mensaje.

Como era de esperar, la seguidora no tardó en entrar en un estado de shock del que a día de hoy no ha conseguido salir. ¡Y no es de extrañar! Taylor Swift, la mismísima Taylor Swift, no te envía un mensaje privado todos los días. Y no solo eso, sino que además lo hace para donarte una importante cantidad de dinero que ayudará a salvarte de la complicada situación económica que atraviesas.

Aunque Samantha no fue la única que reaccionó al bonito gesto de la cantante. Los usuarios de Twitter compartieron su emoción e inundaron esta plataforma de bonitos mensajes hacia ambas. Taylor Swift vuelve a demostrar que la salud mental de sus fans está por encima de cualquier cosa. De hecho, todo apunta a que ha estado donando importantes cantidades de dinero a otros seguidores en la misma situación que nuestra protagonista.

Pero la gran pregunta aquí es: ¿Cómo llegó el mensaje preocupante de Samantha a ojos de Swift? Hemos de recordar que la cantante no sigue a nadie en su cuenta de Twitter. Aunque la respuesta quizás se encuentre en la plataforma de Tumblr. La seguidora de la artista confiesa que compartió un post en la que expresaba su preocupación por las deudas a las que se enfrentaba, por lo que, debido a la actividad de Swift en esta red social, es posible que haya llegado a sus ojos a través de ella.

Sea como sea, no es de extrañar que Taylor se haya ganado los corazones de millones de personas alrededor del mundo. ¡Gracias, Swift!