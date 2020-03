Paula Echevarría, Manuel Carrasco, Eugenia Silva, Gisela y más cantan ‘Color Esperanza’

Esta mañana diversas personalidades del mundo de la música, el deporte, la moda o la televisión de nuestro país nos ha regalado una versión muy casera de Color Esperanza, una de las canciones más conocidas y coreadas del artista argentino Diego Torres.

Como leemos en la cuenta de Instagram de Paula Echevarría, fue la modelo Eugenia Silva quien tuvo la idea de hacer este vídeo interpretando el éxito Color Esperanza entre unos cuantos amigos para dar las gracias al personal sanitario, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, a los periodistas, a los servicios de alimentación y transporte y a los ciudadanos que cumplen con el confinamiento.

"En este vídeo, iniciativa de mi amiga @eusilva, nos juntamos unos cuantos amigos solo para mandar todo el ánimo del mundo y agradecer a todos aquellos que de una forma u otra hacen que esta situación sea mejor... a los sanitarios, a los servicios de seguridad ciudadana, a los que nos informan, a los que salen cada día de su casa para que podamos tener servicios de alimentación, transporte, etc. a los ciudadanos que cumplen con el confinamiento y respetan cada una de las reglas que nos dan para que todo esto se frene... a las empresas que están colaborando aportando ropa de protección, ropa de cama, mascarillas de buceo, tablets para que los enfermos estén conectados con su familia, etc... a mis compañeros "titiriteros" por dar entretenimiento sin fin (que sería de nosotros sin la cultura!)... y por supuesto a los agricultores, pescadores, etc que hacen que sigamos teniendo alimento para llevarnos a la boca... GRACIAS DE VERDAD, DE CORAZON, GRACIAS!!!! ❤❤❤", escribía Paula en este post.

Color esperanza encierra uno de los mensajes más optimistas del pop latino y ha sido durante casi 20 años un himno para cantar que todo va a salir bien. La canción pertenecía al disco de Diego Torres Un mundo diferente (2001) y alcanzó el número 1 de la Lista de LOS40 en febrero de 2003.