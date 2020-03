The Knack cambian la letra de su clásico 'My Sharona' y cantan 'Bye Corona'

En tiempos de tensión, Internet es un buen modo de evadirse y buscar memes o situaciones graciosas para levantarnos el ánimo. Muchos hemos recibido vídeos divertidos con la música como telón de fondo, en los que se canta, se parodia o se cambia la letra de las canciones para traerlas a la actualidad.

Hemos visto en la Red divertidas versiones de Bohemian Rhapsody de Queen, temas de R.E.M. que han vuelto a la actualidad o, incluso, cómo algunos clásicos se versionan, como My Sharona de The Knack. Chris Mann, un cantante profesional que apareció en la edición americana de La Voz, ha colgado un divertido vídeo en el que canta: “Yo necesito papel higiénico, papel higiénico, papel higiénico. Me he quedado sin papel higiénico, es mi corona”.

Tan vital se ha vuelto, que los miembros del grupo original también han hecho su propia versión en Youtube. El guitarrista de la banda, Berton Averre, comienza: "Algunas personas han preguntado si íbamos a hacer nuestra propia canción parodia, porque aparentemente, no hay suficientes". "Lamentablemente, nuestro cantante principal ya no está con nosotros y confía en mí", continúa. El líder Doug Fieger murió en 2010 después de una batalla contra el cáncer.

En el vídeo, Averreda a los fans unas pautas de cómo tocar el solo de guitarra de forma adecuada, y finalmente se une al bajista Prescott Niles virtualmente, eso sí, cambiando el estribillo a este contundente "Bye, Corona".

The Knack - 'Bye, Corona!'

Además, todos los beneficios que se obtengan estos días por la versión de My Sharona contra el coronavirus serán donados íntegramente a asociaciones que trabajan por la salud de los músicos.