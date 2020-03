‘La Casa de Papel’: ‘Bella Ciao’ o Vetusta Morla, en nuestro top 10 de la banda sonora

Viernes, 3 de abril. Una fecha que todos los fans de la serie tenemos marcada a fuego. Ya queda menos para el estreno de la cuarta temporada de La casa de papel y para saber cuál es el destino de Nairobi, pero también el de sus compañeros Tokio, Río, Denver, Lisboa o El Profesor, por mencionar solo algunos nombres de este grupo de… ¿delincuentes?

Para hacer la espera menos amarga, hemos repasado su banda sonora de principio a fin y te traemos una selección de nuestras diez canciones favoritas o al menos las más representativas. ¡Dale a play!

1. My Life Is Going On – Cecilia Krull

Imposible empezar esta playlist sin la canción que da ritmo a esa hipnótica intro que temporada tras temporada nos regala alguna pista de su contenido. La madrileña Cecilia Krull es la cantante de jazz que se esconde tras My Life is Going On, y como ha admitido en alguna ocasión, dar voz a la sintonía de La casa de papel ha supuesto un antes y un después en su carrera. Sin embargo, también la has podido escucharla en otras producciones españolas como Vis a vis y El Accidente. Y no, no os vamos a engañar. Volver a ver las escenas de la primera temporada con esta canción de fondo todavía nos revuelve algo por dentro.

2. Bella ciao

"Adiós, bella". Esa canción popular italiana que se convirtió en el himno de la Resistencia italiana contra las fuerzas alemanas nazis que ocuparon el país durante la Segunda Guerra Mundial. Más de medio siglo después se ha convertido en el himno de esta serie y se ha cantado por todo el mundo. ¿Y por qué exactamente Bella ciao? Tokio, personaje interpretado por Úrsula Corberó, nos lo explica por si queda alguna duda: “la vida de El Profesor giraba en torno a una única idea: resistencia. Su abuelo, que había resistido junto a los partisanos para vencer a los fascistas en Italia, le había enseñado esa canción. Y luego, él nos la enseñó a nosotros”. Tanto ha calado esta canción que la propia Najwa Nimri (Alicia Sierra en la ficción) grabó su propia versión en castellano, e incluso hicieron un remix con la risa de Denver.

3. La Deriva – Vetusta Morla

Poco se habla de lo que están haciendo series como Élite o La Casa de Papel por el indie español. Una Tokio despechada baila esta canción mientras se emborracha con champagne. ¿Se puede tener más clase? Si has visto la última temporada al completo, sabrás que la respuesta es sí. Pobre Tokio. Parece que la voz de Pucho encaja perfectamente en los momentos más dramáticos de la pequeña pantalla (y fuera de ella también, para qué negarlo). Y si no, por favor, ved de nuevo el final del capítulo 7 de la segunda temporada de Élite con la canción de Los Días Raros de fondo y la voz de Carla (Ester Expósito) diciendo “cógelo”.

4. Himno de la alegría (Novena sinfonía) – Beethoven

“¡Alegría, fiesta e ilusión!”, gritaba Alba Flores en la primera temporada. Ella, jefaza y cheerleader por naturaleza que pronto nos daría una de las frases más míticas de la serie: “¡Empieza el matriarcado!”. Un lema que se hizo viral durante el 8M de hace dos años. Puede que no seas de música clásica, pero escuchar la novena sinfonía de Beethoven mezclada con el ruido de las máquinas fabricando dinero es pura poesía.

Aunque también nos encanta la versión más cañera y explosiva (literalmente hablando) del avance de la nueva temporada.

5. Bamboo Moon – The Mutants

Pocas veces hemos visto a alguien hacer running con tal cara de felicidad. Un flashback protagonizado por nuestra pareja favorita al ritmo de la banda de punk rock inglesa, otro de los descubrimientos musicales que nos hace la serie creada por Álex Pina. Y, por si fuera poco, la canción Bamboo Moon pertenece al álbum Tokyo Nights (2015). Nada se deja al azar, ni que fuera un plan orquestado por El Profesor.

6. Guantanamera – Compay Segundo

Si Berlín (Pedro Alonso) no era uno de tus personajes favoritos al principio de la serie, seguro que en la tercera temporada cambiaste de idea. Los flashbacks protagonizados por él y su hermano (Álvaro Morte) siempre nos dejan con ganas de más, tanto es así que no se descarta la posibilidad de un spin-off centrado en Berlín. Un ejemplo perfecto de la química (y elegancia) que derrocha el actor gallego es esta escena en la que canta Guantanamera del compositor cubano Compay Segundo. “Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera…”. Ainss…que nos cae la lagrimita.

7. Another Sunny Day – Belle and Sebastian

En el mismo capítulo que el anterior —concretamente el número 3, llamado 48 metros bajo el suelo, por si queréis volver a verlo— suena Antother Sunny Day, una de las canciones más conocidas del grupo escocés Belle and Sebastian. Una letra llena de nostalgia y algo agridulce que le viene como anillo al dedo a la trama de LCDP y en concreto a este capítulo.

8. Di doo dah – Jane Birkin

Nuestra Tokio vuelve a bailar en la pequeña pantalla. Esta vez al son de Jane Birkin, icono inagotable de estilo de los años sesenta y setenta, y, como la cantante británica, no hay nada que ella no haga por amor. Un striptease con yincana incluida con Río (Miguel Herrán) como único espectador. Bueno…o quizás no.

9. Radiator Rock – The Stingrays

No hay duda de que a este reparto se le da bien bailar, y si no que se lo digan a Denver (Jaime Lorente). En el octavo capítulo de la primera temporada nos regaló este baile privado con Estocolmo (Esther Acebo) al más puro estilo rockabilly. ¡Quién fuera rehén en una cámara acorazada!

10. María, mi vida, mi amor – Moscú

“María, mi vida, mi amor. No dejaré de quererte. A balazos te perdí, ya no volverás a verme”. Una canción propia de la serie que escuchamos por primera vez en la voz de Moscú (Paco Tous) y Denver. La banda está hablando de qué harían con todo el dinero, y él cuenta que se grabaría su propio disco de “corridos”, un género musical mexicano que narra la historia de un personaje real o ficticio. Dos temporadas después su hijo la recupera para homenajear a su padre. Y otra vez la lagrimita.

Este es nuestro particular top 10, ¿estás de acuerdo? ¿Cuáles formarían tu lista de reproducción?