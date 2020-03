BTS participará en un dorama japonés

Cada vez son más los cantantes más populares los que se atreven a dar el salto a la pequeña y/o gran pantalla. Quizás no como parte del reparto de personajes, sino haciendo que sus voces marquen las melodías de la trama. Este es el caso de BTS, quienes han anunciado que pondrán la banda sonora a un dorama japonés que se estrenará en la televisión el próximo 24 de abril.

Según informa Billboard Japón y las palabras recogidas por Soompi, los surcoreanos preparan Stay Gold, la canción que podremos escuchar en Spiral Labyrinth - DNA Forensic Investigation, y sí, la interpretarán en japonés. De este modo, el tema formará parte del repertorio del nuevo álbum de la banda en este idioma.

"Estamos felices de poder participar en el tema musical del drama Spiral Labyrinth. Esperamos que muchas personas lo esperen con amor e interés. ¡Por favor, esperen Spiral Labyrinth y Stay Gold!", señalaron los surcoreanos en el informa publicado por Billboard. Pero eso no es todo.

BTS también da pistas de lo que nos presentarán con este nuevo tema, y aseguran que llegará con letras "expresivas con las que cualquiera puede identificarse". Un estilo que sigue la línea de sus anteriores proyectos. Y si no nos crees es porque no has escuchado ON y Black Swan, sus dos últimos sencillos. "[La canción] se adapta muy bien a la atmósfera y la historia de Spiral Labyrinth, así que disfrutadlo juntos", añaden.

Aunque no es la primera vez que nuestros protagonistas se atreven a dar el salto a la pequeña pantalla. Tal y como recoge BlogLaBaNaNa, ya escuchamos su tema Don't Leave Me en el dorama japonés Signal シグナル.

Pero algunos ya han tenido la suerte de conocer los nuevos ritmos que nos presentan en este próximo proyecto, y dentro de ese "algunos" está incluido el protagonista del dorama, Tanaka Kei. "Me gusta mucho esta canción. [...] Dejó una impresión en mi corazón y oídos y me impactó", señala en este mismo informe.

Tal y como explica Soompi, el dorama Spiral Labyrinth - DNA Forensic Investigation está basado en un manga con el mismo nombre. Y tú, ¿crees que Stay Gold encajará a la perfección con su trama? ¡Tendremos que esperar para saberlo!