¿Aitana o su madre? La cantante nos muestra su increíble parecido físico

¿Alguna vez has encontrado una foto de tu padre o madre y has entrado en un estado de shock permanente tras comprobar vuestro increíble parecido físico? Algo parecido tuvo que ocurrirle a Aitana.

Este viernes 27 de marzo es el cumpleaños de su madre, y para celebrarlo, ha querido dedicarle unas bonitas palabras a través de las redes sociales. Lo que pocos esperaban es que descubriríamos el espectacular parecido que guardan. Así es. Aitana y su madre son idénticas.

Esto es algo que la propia Aitana ha querido destacar en la dedicatoria. "El otro día me dijisteis que me parecía mucho a mi madre y yo creo que es lo más bonito que alguien puede decirme nunca", dice entre su emotivo discurso. Pues sí, Aitana. Os parecéis, y mucho.

"Mamá, te admiro. Por como eres conmigo y como eres con todo el mundo. Gracias por todo lo que me has enseñado en estos 20 años que tengo, gracias por quererme como me quieres y cuidarme como me cuidas, ya sea cerca o en la distancia. Eres la mujer más fuerte y luchadora que jamás he conocido y conoceré. Te amo más que a nada en el mundo. Gracias por todo de verdad. Felices 51", señala nuestra protagonista junto a cinco imágenes de su otra "yo".

Como era de esperar, la imagen no tardó en revolucionar las redes sociales. Tanto es así que hasta algunos de los rostros más conocidos del panorama musical también compartieron su reacción ante esta bonita felicitación. "Es preciosa!!! Dale un besazo de mi parte", señaló Rozalén. "Guapísima!", añadió David Bisbal.

Y tú, ¿también conoces a ese/a amigo/a que fue directamente clonado de los genes de sus padres? Y si no lo tienes, es que eres tú.