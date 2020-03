Batalla de gallos: Las frases más icónicas de la serie Élite

Como buen drama adolescente, Élite está plagada de frases míticas con las que bien valdría hacerse una camiseta. Sobre todo, si en el reparto tienes a una villana que trae con ella toda la intensidad de las telenovelas mexicanas, a una marquesita fría como el hielo o a la choni más divertida y explícita ever. Aquí os dejamos sólo algunas de nuestras favoritas, porque la verdad es que hay mucho de donde sacar.

Lu: "¡Oye tú, Narco Barbie!" Sin palabras. Ojalá haber tenido la dialéctica y la agilidad mental de Lucrecia (Danna Paola) en los pasillos del instituto.

#NARCOBARBIE

Carla: "No puedes comprarme Polo, no tengo precio y de tenerlo no podrías pagarlo". ¡Zas! Un corte de mangas al más puro estilo de "la marquesita". Carla (Ester Expósito) le responde con esta frase a Polo en la primera temporada, ¿te acuerdas de por qué?

Rebeka: "Esta es mi casa y aquí se menea el toto como yo lo diga". El mantra de nuestra anfitriona en la fiesta que celebra en su casa por Halloween.

LEGEND

Ander: "Excusatio non petita, accusatio manifesta" / Omar: "¿Qué?" / Ander: "Que me querías comer la..." Por algo Las Encinas es el mejor colegio del país. Y si os habéis quedado con más ganas de #Omander, podéis rememorar todo su romance en el siguiente vídeo:

Nadia: "Si soy un reto para ti es que te pone lo imposible". Ellaaaaaa. La verdad es que Nadia (Mina El Hammani) no será la que más habla de la serie, pero... ¡ay cuando lo hace! Esta frasecita se la soltó a Guzmán (Miguel Bernardeau) cuando todavía no había empezado su rollito Pimpinela.

Christian: "Pero si eso va en contra de la Constitución" / Samuel: "¿Pero tú te has leído la Constitución?" / Christian: "No, listo. Estoy esperando a que saquen la película". Poco se habla de lo que echamos de menos a este personaje en la serie. Si a vosotros os pasa lo mismo, aquí tenéis un vídeo con 10 razones por las que Christian (Miguel Herrán) le pone picante a nuestras vidas.

Carla: "¿Por qué tenemos que ponerle nombre a todo? Las etiquetas para la ropa". Así le responde Carla a Christian cuando está intentado definir qué son. Si es que es normal que el pobre se confunda.

Omar: "No, si esto me pasa por quedar con alguien que escribe hola sin H". Escribir bien es de guapas. Ya lo decía La Vecina Rubia.

Rebeka: "A mí no me clavan doce pavos una copa. Seré rica pero no gilipollas". Estar en el reservado de una discoteca, pero sacarse la petaca. ¡Brava! La verdad es que esta chiquilla tiene tantas frases míticas que mejor os dejamos con el vídeo recopilatorio.

Carla: "Mi dinero es lo menos impresionante de mí, guapo". No hay duda de que la cold bitch sabe jugar bien sus cartas. Una de las mejores frases de la primera etapa de #Carmuel, como cambia todo después...

; Carmuel ♥️

Christian: "¿No se cena de plato?" / Lu: "No sabrías ni coger los cubiertos" / Christian: "De fuera hacia dentro, lista. Que me he visto Titanic dos veces". Que alguna rica intente subestimar a este chiquillo, que lo lleva claro.

Lu: "¡Ah! Y Carla se está follando a Samuel". Ese discurso inolvidable en una azotea de Madrid, con tiara, pieles y copa incluida. La verdad es que se nos hace difícil escoger solo una, dos o cinco frases de nuestra villana favorita.

Valerio: "Nunca ames a alguien que te haga sentir ordinario". Valerio (Jorge López) le dice esta frase a Lu en la segunda temporada, cuando a penas estamos conociendo a este nuevo y prometedor personaje. Concretamente en la escena de la piscina, cuando todavía no sabemos qué pasa exactamente entre estos "medio hermanos". La frase es maravillosa, aunque realmente pertenece al escritor Oscar Wilde. Así de cultos son nuestros niños.

🗣🗣🗣

Samuel: "No hago trampas ni al pesar la fruta". No se puede definir mejor la nobleza —y a veces simpleza, no vamos a mentir— de Samuel (Itzan Escamilla) en la primera mitad de la serie. Quién diría que el "hermano tolai" —como dice Rebeka (Claudia Salas)— después se espabila.

Omar: "Te quiero. ¡Te quiero joder!" / Ander: "Cabrón, tuvieron que matarme para que lo dijeras". Seguramente este es uno de los momentos favoritos de la legión de fans de #Omander. Y es que esta escena lo tenía todo: dramón, un barrio peligroso, una pelea entre ricos y pobres a lo West Side Story y, cómo no, un buen beso final. Aisss...si es que no pedimos mucho.