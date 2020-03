Mariah Carey y Fergie, cumpleaños compartido

Ser mujer, cantante o actriz, y tener más de 40, es sinónimo de optar a menos oportunidades laborales. Así lo han manifestado numerosas profesionales del gremio y así queda demostrado en las listas de ventas de música maistream, donde lideran las artistas más jóvenes -no ocurre lo mismo con los hombres, es fácil comprobarlo- o en los papeles protagonistas de las grandes producciones hollywoodienses, donde las féminas de cierta edad, en la mayoría de los casos, interpretan roles secundarios.

Una tónica que afecta a todas las profesiones y que quizá resulte más evidente en estos oficios artísticos, donde el físico o la edad siguen imperando, muchas veces, por encima de otras cualidades. Incluso cuando esa apariencia es excepcional, como es el caso de Mariah Carey y Fergie, que este 27 de marzo cumplen 50 y 44 años respectivamente.

Ambas cantantes, por su edad actual, forman parte del colectivo menos visibilizado en la música o el cine. Con motivo de su cumpleaños compartido, hablamos de ellas y otras grandes vocalistas que, tengan la edad que tengan, merecen su espacio por talento y trayectoria (y por si fuera poco, están estupendas).

Este 27 de marzo Mariah Carey cumple 50 años. En noviembre de 2019 anunció que lanzaría el libro de sus memorias autorizadas este año y para celebrar la cincuentena. Pero eso fue antes de la crisis del coronavirus así que, de momento, no sabemos si se mantendrá la fecha exacta de publicación.

El libro se llamaría I had a vision of love, como anunció en su día, en homenaje a su canción Vision of Love, perteneciente a su álbum de debut (Mariah Carey, 1990), y en el mismo contaría asuntos muy personales como su bipolaridad, por ejemplo.

En la actualidad no hay noticias de próximas giras o lanzamientos discográficos de la artista pero, al igual que muchos otros famosos, Mariah Carey está contando su cuarentena en Instagram, donde podemos seguir el día a día dela cantante junto a sus hijos o las actividades que realiza en casa.

La exvocalista de Black Eyed Peas cumple 44 años este 27 de marzo.Fergie también es una de esas cantantes y actrices que hace muchas otras cosas (es bailarina, diseñadora de moda, actriz de doblaje; compone, produce, rapea…). Recientemente compartió en sus redes sociales varias fotos y comentarios relacionados con las manifestaciones del 8 marzo en Chile, donde la estimación de asistentes fue de 2 millones de mujeres.

La cantante publicó en su perfil de Instagram que estaba “increíblemente orgullosa de estas chilenas por ser tan audaces y mostrar lo poderosas que pueden ser las mujeres cuando se unen”.

La primera artista femenina que ha alcanzado el estatus de billonaria y, en general, considerada la mujer más influyente de la historia de la música y la cultura pop, ha hablado en numerosas ocasiones del problema que supone, para una mujer, envejecer en la industria del pop. Incluso para ella: “la radio discrimina por edad. Si no estás en tu veintena, no ponen tus canciones. Es así”, declaró al Herald Sun hace unos años.

Madonna también está retransmitiendo su confinamiento a través de Instagram con vídeos y fotos de más o menos interés o calidad pero… a estas alturas de la vida, ¿qué le puede importar lo que piensen los demás de ella? Puede cantar su hit Vogue en el baño (cambiando el estribillo por un ‘vamos a comer pescado frito porque no nos queda pasta’) o hacerse una foto bañándose entre pétalos de rosa mientras habla del Covid-19.

En 2016 Sia fue la primera mujer de más de 40 que llegó a lo más alto de las listas norteamericanas con Cheap Thrills, después de que Madonna lo hiciera 16 años antes. Otro ejemplo de las dificultades que tienen las mujeres artistas en las playlists comerciales, que continúan dominadas por las más jóvenes.

Sia se ha caracterizado, en los últimos años de su carrera, por no mostrar del todo su rostro en las actuaciones. Un modo de diferenciarse que le ha valido para crear un sello personal que, unido a su increíble voz, añade un plus a una artista ya de por sí muy talentosa.

Recordamos el directo de su hit Chandelier enThe Ellen DeGeneres Show.

A sus espléndidos 50 años, que celebró en 2019 con la gira It's my Party tour, es una de las celebrities más poderosas del mundo; sus ventas musicales (millonarias) y las recaudaciones (billonarias) de sus películas se suman a la influencia social que supone esta artista en el mundo latino con todos sus productos (ropa, complementos, etc).

Por supuesto sigue siendo criticada por casi todo; lo último, su actuación con Shakira en la Super Bowl, por ir ‘demasiado sexy’ para su edad y demás comentarios machistas. Jennifer Lopez respondió así a uno de ellos: “No pasa nada porque una mujer madura se sienta sexual y fabulosa. El mensaje que quiero transmitir es el de valerse por una misma. Sé una mujer. Siéntete orgullosa de ti misma. Yo lo estoy de mi actuación esa noche”.