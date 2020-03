Javiera Mena - Flashback [2020]

Con cada canción de Javiera Mena es posible adentrarse en una nueva dimensión. Es posible explorar nuevos derroteros del pop electrónico y refugiarse en su sonido vanguardista. En su último single, Flashback, la artista chilena lo apuesta todo al retrofuturismo conjugando al mismo tiempo fuertes dosis de nostalgia y anhelo de lo que está por llegar. Casualmente, una extraña sensación que muchos tenemos estos días de cuarentena.

Flashback es una canción pensada para bailar y sentir, para dejarse llevar por completo, pero también para reflexionar sobre el paso del tiempo.

Una canción que puede ofrecer un sentimiento reflexivo del pasado, del presente y del paso del tiempo

En palabras de la propia artista: "No sabíamos si sacar o no la canción por los momentos que vivimos. Justamente una semana y media antes del lanzamiento pasó todo lo del coronavirus; preguntamos a la gente y la respuesta fue unánime: que sí, que sí. Que la gente necesitaba música, que a la gente mi música le hace sentir esperanza. Esto fue un comentario recurrente y me pareció muy bonito. Y también creo que es una canción que puede ofrecer un sentimiento reflexivo del pasado, del presente y del paso del tiempo", nos cuenta mediante nota de voz.

En Flashback, Javiera trabajó junto al productor sueco Stefan Storm. El tema estará incluido en su nuevo álbum, que aún no tiene fecha de salida, pero cuyo lanzamiento se estima para antes de que acabe 2020.

En cuanto al videoclip, que ha sido dirigido por Hugo Rubiano, se “muestran cuatro mundos, cuatro colores, cuatro energías y estados que se mezclan y se unen en mi persona, es un vídeo muy simple pero que comunica grandeza”, explica la cantante.

En cuanto a la estética, cuenta Javiera que este videoclip "fue rodado en Bogotá y nos inspiramos mucho en la película Akira, también en Evangelion, y ese sentimiento de un mundo apocalíptico se une también con el mundo que estamos viviendo hoy, lo cual nos pareció súper sincrónico y a la vez especial. Siento que el vídeo se conecta con esa soledad que estamos viviendo, y que es solitario y con esta sensación apocalíptica", expone la artista chilena.