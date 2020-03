Hace 20 años, Britney Spears llegó de otro planeta

Recuerdo que yo a penas cumplía los cuatro años de edad cuando comencé a escuchar a una Britney Spears extraterrestre en la televisión. Oops!... I Did It Again llegó un 27 de marzo del año 2000 para consolidar a Britney como una de mis nuevas divas de la música favorita, sin conocer yo el significado de "diva" y lo que ello conllevaba.

Pero ese videoclip en el que el planeta Tierra, a través de un astronauta, descubría el talento de nuestra protagonista marcó mi vida para siempre. Mi padre recuerda cuando intentaba imitar sus movimientos delante de la televisión y sugerí a mi madre que necesitaba un cambio de look. Yo, con cuatro años, un cambio de look. ¡Quería sus mechas rubias!

Claro que eso no pasó desapercibido y mis padres comenzaron a interesarse por aquella chica a la que tanto quería copiar su única hija (por el momento). Ya la habían escuchado en ...Baby One More Time, pero desconocían que aquel nuevo hit de Spears iba a calar tan hondo en mis gustos musicales. El dance pop llegó a mi vida para siempre. A la mía y a la de millones de personas que cayeron rendidas ante los ritmos de la cantante.

Oops!...I Did It Again forma parte del segundo álbum de estudio de Britney y consiguió hacerse con diversos discos de oro y de platino, colapsando las listas de éxitos internacionales y creando un ejército de fieles seguidores que estarían dispuestos a dar alguna parte de su cuerpo a cambio de parecerse a ella.

Y es que este lanzamiento permanecerá por siempre en nuestras memorias... hasta en la de la propia Britney, y eso es digno de mencionar. Hemos de recordar que su vida personal, así como también su trayectoria, se han visto protagonizadas por innumerables hitos que han convertido su camino en una verdadera montaña rusa de emociones. Pero que recuerde la etapa de Oops!... I Did It Again con imágenes tan frescas como nosotros, es destacable.

Así lo ha demostrado en una publicación en sus redes sociales. Una imagen de la grabación de este legendario (y extraterrestre) videoclip junto a unas palabras que han llenado de nostalgia nuestros recuerdos. "Oops! ¿Cómo han pasado 20 años tan rápido? No me puedo creer. Recuerdo que tenía mucha calor con ese traje rojo... pero el baile fue divertido. Y me disparó para volar. Ahora estamos sentados en cuarentena deseando que estuviésemos en Marte. Por supuesto, estoy de broma. Pero en serio, me habéis regalado mucho apoyo en esta canción y os lo agradezco. Os mando mucho amor", señaló.

Claro, yo con cuatro años desconocía si ese traje daba calor o no, pero sí era consciente de que esa coreografía era capaz de levantar el ánimo a cualquiera. Algo parecido ocurrió con algunos de mis compañeros de LOS40. Sin ir más lejos, Miriam Rubio confiesa que también insistía a su padre para que este hit sonase non-stop desde la pantalla de su ordenador portátil.

Paula Hergar también fue una Britney Spears. "Yo me aprendí la coreo y en mi habitación me presentaba a mí misma como si fuera ella en un concierto. Hablaba delante del espejo. Daba las gracias y todo", admite. Eso sí, no todos recuerdan haberse convertido en divas. En el caso de mi compañero Adriano Moreno, confiesa que recuerda a la Britney de Oops!... I Did It Again como una de las "pocas veces que estuvo cuerda".

Sea como sea, la diva musical marcó un antes y un después con la publicación de esta canción que ahora ha trascendido hasta marcar a las generaciones más jóvenes. Su videoclip ya supera los 251 millones de reproducciones, aunque no incluye los tantos que mi televisor emitió durante aquellos años. ¡Feliz 20 aniversario, Britney!