Ricky Martin, El Canto del Loco, Estopa, Rosario... Repasamos algunas de las mejores colaboraciones en castellano

Estos días la música es terapéutica, y, en tiempos de aislamiento, mientras la vida transcurre en casa, recordamos algunas de las más potentes colaboraciones de los últimos años, como antesala de que podamos llevar a cabo las propias pronto.

QUIQUE GONZÁLEZ y LEIVA- Avería y redención. El tema que daba nombre a este álbum de Quique González suponía una colaboración tan disfrutable como ésta.

ESTOPA y ROSARIO- El Run Run. Como la escuchéis, vais a estar tarareándola toda la semana.

CARLOS SADNESS y ZAHARA- Au Revoir. Carlos Sadness se subía en un cometa valiente y tenía el cielo para empezar de cero, marcándose esta despedida para volver con Zahara.

MIKEL ERENTXUN y LOS SECRETOS- No me imagino. A Tu Lado fue el disco donde grandes músicos rindieron tributo a Enrique Urquijo. Entre ellos, Mikel, que daba una nueva forma a esta canción.

COQUE MALLA y ANNI B SWEET- No puedo vivir sin ti. No hay manera. Coque no se cansa de las rarezas y apuesta por esta versión de su archiconocido tema, esta vez en compañía de Anni B Sweet.

DORIAN y SANTI BALMES- Los amigos que perdí. Junto al cantante de Love of Lesbian, Dorian estrenaron revisión de este temazo en su disco Diez años y un día, donde en vez de perder, suman.

RICKY MARTIN y La Mari de CHAMBAO- Tu recuerdo. Altas dosis de romanticismo en uno de los duetos más recordados de los últimos años.

LA BIEN QUERIDA y DIEGO IBÁÑEZ (CAROLINA DURANTE)- ¿Qué?. El cantante de Carolina Durante se une a La Bien Querida en una canción de lo más adictiva, cuyo título es una palabra que repetimos constantemente en las últimas semanas.

ARIEL ROT y M-CLAN- Me estás atrapando otra vez. Dentro del disco Dúos, Tríos y Otras Perversiones, Ariel rescató en compañía de Tarque este clásico de Los Rodríguez, donde extrañan cuando llega la noche pero odian de día.

TRAVIS BIRDS y BENJAMÍN PRADO- 19 Días y 500 noches después. Rindiendo homenaje a Sabina en el disco Ni tan viejo, ni tan joven, se hacen cargo de esta versión, réplica al mítico tema desde la visión femenina de la historia.

MACACO y BEBE- Delavera Veraboom. Dani sonríe y limpia las penas junto a Bebe en El Vecindario, un álbum donde sabe acompañarse de grandes artistas que ofrecen nuevas propuestas de sus temas más conocidos.

MIGUEL BOSÉ y BIMBA BOSÉ- Como un lobo. Aunque Miguel colaboró varias veces con su sobrina, éste es el recuerdo para nuestra añorada Bimba, nieta a su vez de Lucía Bosé, que nos dijo hasta siempre hace unos días.

CÓMPLICES y PIGNOISE- Nada es para siempre. Menuda combinación para celebrar los veinte años de Cómplices, que también contaron con Melocos o David DeMaría.

JULIETA VENEGAS y MALA RODRÍGUEZ- Eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí, lo oigo todo el tiempo. Julieta festejó su MTV Unplugged por todo lo alto, con invitadas como La Mala.

ALEJANDRO SANZ y PAOLO VALLESI- Grande. Son innumerables las colaboraciones de Alejandro a lo largo de su carrera, pero si nos remontamos a muchos años atrás, encontramos este dueto junto al italiano Paolo Vallesi, donde no quería hacerse grande y traicionar un sueño.

ANTONIO OROZCO y MALÚ- Devuélveme la vida. Ambos piden perdón de la única manera que saben (y la que mejor les sale). Cantando a pleno pulmón.

BUNBURY y MARLANGO- Dinero. Gran mezcla, que sirvió como sorprendente single de presentación antes de que saliese a la luz el disco El Porvenir.

JUANES y NELLY FURTADO- Fotografía. Morat hizo una versión de este tema, cuya letra, hoy más que nunca, está de lo más vigente.

IVÁN FERREIRO y PEREZA- Todo. En Los Amigos de Los Animales, Rubén Pozo y Leiva se codearon con lo más granado del pop rock español. Y en esta tema junto al ex-Pirata se pusieron y nos pusieron on fire.

EL CANTO DEL LOCO y AMAIA MONTERO- Puede ser. Que toda tu risa le gane ese pulso al dolor.

¿Cuál de todas es tu favorita?