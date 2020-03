Tristán Ulloa no puede evitar emocionarse contando cómo ha superado el coronavirus

“La esperada noticia”. Con estas palabras Tristán Ulloa titulaba su último post en Instagram con el que ha querido compartir su experiencia con el coronavirus. Ha sido uno de los miles de contagiados que cuentan en la lista de infectados en nuestro país y uno de los que puede decir, que ha superado la enfermedad.

Ha contado su experiencia en el hospital, desde los primeros momentos en una butaca de urgencias en espera de una cama, rodeado de gente mayor con la que compartía tiritonas, miedos e incertidumbres. Luego subió a planta y allí ha luchado por vencer al virus… y lo ha conseguido.

Ahora vuelve a casa donde tendrá que estar quince días más en cuarentena. Pero los pasará con la alegría de haber salido de este duro trance. Y no ha podido más que compartir su experiencia para denunciar la falta de medios y la situación tan precaria con la que están trabajando los héroes de esta pandemia, los profesionales sanitarios.

Y por supuesto, está agradecido con toda la ayuda que le han prestado. “Con la emoción olvido nombres. Gracias a todo el personal del Hospital Infanta Leonor (@sosinfantaleonor), médicos, enfermer@s, auxiliares, celadores, limpiadores... muy especialmente, eso sí, al doctor y ya amigo del alma Jesús Garrido, que pronto será padre primerizo, a la enfermera Lydia que me vio en lo más profundo del pozo y de la que nunca me faltaron palabras amables y reconfortantes, a Aurelia cosas de la vida me encuentro con quien fue mi hermanastra convertida en toda una jabata y lidiando con temas muy muy complicados a pesar de su enorme juventud... con Liliana la anestesista que acaba de dar positivo. Recupérate pronto Liliana”, escribía.

Profesionales que han estado a su lado y que han sido claves en su recuperación: “Tantos otr@s cuyos nombres no recuerdo. Todos ángeles de la guarda, sólo espero que llegue el momento de cuidaros nosotros a vosotros. Cubriros de agradecimiento y de amor. Que no se me olviden dos médicos de la misma estirpe que Jesús Garrido: Jorge Usón y Jorge Drexler, y para colmo excelentes músicos los tres. Ya les he pedido tocar un tema con ellos, pero yo al fondo con un triángulo cual Yoko Ono para acabar llevándome yo todo el mérito”.

“Gracias por supuesto a toda mi familia de este y del otro lado del mundo, y a todos los amigos que sois familia. Y sobre todo a la madre de los dragones: Carolina te amo”, terminaba escribiendo junto al vídeo que recoge toda su emoción por lo que ha conseguido.

En seguida le han llegado un montón de mensajes de amigos y seguidores dándole todo su apoyo.

Silvia Abascal: A casa Tristán!!!! Hoy en ésta se brinda por ti; por la noticia esperada... 🙏🏼❤️

Pepón Nieto: 👏👏👏Bravo❤️

Daniel Grao: La mejor notícia, bello❤️👏👏👏👏👏👏👏

Carlos Bardem: ¡VAAAMOOOOO! 🤪👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏

Julián López: 💪🏼😘😘😘

Blanca Romero: Oleeeee campeón 🙌🏻🙌🏻🙌🏻❤️❤️❤️❤️

Alfonso Bassave: Bravo campeón

La terremoto de Alcorcón: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚

Alain Hernández: Joder, compañero, qué emoción y qué alegría... ENHORABUENA.

ABRAZOS!❤️❤️❤️

Paula Echevarría: Vamos Tris!!!!!! Corre para casa amigo!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Unax Ugalde: Eres un roble hermano ❤️❤️❤️🔝🔝🔝🎉🎉🎉

Nathalie Poza: TRISSSSS❤️❤️❤️

Belén López: Nos haces feliz!!!!❤️🙏

Ángela Cremonte: GRANDE, TRISTÁN!! Avanti, siempre 🧡

Álvaro Morte: Qué alegría, amigo!! ❤️❤️❤️❤️❤️

Alberto Ammann: Grande Tristan!!! 💪🏼💪🏼💪🏼❤️ Que alegria amigo!! Nos veremos pronto!

Nacho Gerreros: ❤️guapoooo

Pedro Alonso: 🙏🏻🔥Un abrazo fuerte, Tristán. Para ti, para los tuyos. Para todos.

Víctor Clavijo: Dios, no sabes cómo nos alegra ver que por fin has superado este horror. Como nos alegramos, querido! Estábamos francamente preocupados por ti. Uf, qué alivio. Eres muy grande. 😘😘😘😘❤️❤️❤️

Hugo Silva: Grande amigo!!!❤️

Irene Montalá: Buenísima noticia, compañero. Nos haces muy feliz ❤️

Fernando Tejero: Bonito❤️❤️❤️❤️❤️🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻vamos

Antonio Banderas: Qué buena noticia 👏👏👏👏💪💪💪 !!!

Megan Montaner: Biennnnn tristan!!!! Que alegria!!!!! Muchos besos y a recuperase del todo!!!!!! ❤️💪

Eloy Azorín: Vamossssssssssss!!!! Joder qué bien, Tristán. El domingo se alegra y nosotros, más.

Asier Etxeandía: Que alegria nos das❤️❤️❤️❤️

Alicia Borrachero: Querido amigo, no hay palabras🙏💪🏽 Feliz llegada a casa🏡❤️

Lydia Bosch: 🎉🎉🎉Que Alegría Tristán !! Te mando un abrazo muy grande🎉🎉🎉❤️

Najwa Nimri: Vamooooosssss!!!!!!!!!!!!!!

Aitana Sánchez Gijón: Ay, Tristán! Lloro de alegría... 💕

Michelle Jenner: ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Chino Darín: Que alegría Tristán abrazo grande!!!

Edu Soto: 🙌

Chenoa: ❤️

Miguel Ángel Muñoz: Vamossssss! 🙌🏻 Sabes que me alegro infinito @trisulloa !!!!🙏🏻