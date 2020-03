Ojo de Halcón se pasa a la música: Jeremy Renner estrena el disco ‘The Medicine’

Jeremy Renner, el actor que encarnó al superhéroe Ojo de Halcón en Los Vengadores, se ha volcado en hacernos más liviana la cuarentena por el coronavirus.

El actor ha decidido publicar en su cuenta de Instagram un enlace para acceder a las siete canciones que ha compuesto para su nuevo disco musical, The Medicine. Una pieza que se puede escuchar de manera integral y gratuita enlazando desde su biografía.

Es conocida la afición de Renner por la música. Justo hace un año publicó los temas Sign, Nomad y Heaven Don't Have a Name (este último junto a Sam Feldt), que se convirtieron en un éxito gracias a la caterva de fans que arrastra el artista, especialmente desde su paso por la saga Vengadores del MCU.

The Medicine es una mezcla de rock alternativo y pop que recuerda a Coldplay o U2, y está compuesto por siete temas encabezados por el que da título al EP, The Medicine, y el interesante Never Sorry.

"Siempre he considerado que la música es una de las pocas cosas que une a las personas de una forma pura. Hoy es difícil encontrar puntos en común, pero la música continúa como una constante para mí", ha escrito el actor, nominado a dos Óscar, uno a mejor actor principal por En tierra hostil en 2008 y otro a mejor secundario en The Town. Ciudad de ladrones en 2011.

"Sentir profundamente, bailar fervientemente y vivir unidos debería estar más presente hoy que nunca", continúa.

Un disco que puede escucharse de manera gratuita en las plataformas streaming habituales: Spotify,Apple Music o Amazon Prime Music.