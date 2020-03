La protagonista de ‘Veneno’ anuncia que padece cáncer de pulmón

Este domingo, Atresplayer Premium estrenó Veneno, lo nuevo de Los Javis. El hype estaba por las nubes desde hace mucho tiempo y ha conseguido no decepcionar a nadie. Y es que a falta de saber los datos oficiales, la serie ha tenido una muy buena acogida en redes sociales, además de ganarse el beneplácito de la crítica especializada.

Hay una persona, sin embargo, que no está podiendo disfrutar del éxito de la serie, y esa es Isabel Torres, la actriz encargada de interpretar a La Veneno en su edad adulta. La protagonista de esta producción ha utilizado sus redes sociales para contar a todos sus seguidores que padece cáncer de pulmón.

“Los que me conocen saben que tengo un cáncer de pulmón con metástasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas. Me ha venido superbien esto del coronavirus, de parar y poderme intentar recuperar de alguna manera con los médicos, pese a las circunstancias que estamos viviendo”, ha explicado. "El motivo de este mensaje es porque me voy a desconectar unos días porque si no Veneno va a poder conmigo”.

Isabel Torres, actriz canaria que da vida a La Veneno en #Veneno, ha subido un vídeo a instagram contando que tiene cáncer de pulmón con metástasis. que está muy agradecida por el éxito pero que no se ve capacitada emocionalmente para afrontarlo. Toda la fuerza del mundo ❤️ pic.twitter.com/yWZsFFBBIk — Julián Yanes Angulo (@ElPanDeJulian) March 30, 2020

“Ayer quería contestar a todo el mundo, pero no podía”, ha continuado. “Ahora, mi cuerpo no está para poder hacer frente a este éxito maravilloso que he esperado toda mi vida y que gracias a Dios ya lo tengo aquí. Ahora lo único de lo que tengo que preocuparme es de salir adelante para poder disfrutarlo”.

“Estoy un poco emocionada porque todo lo de ayer me superó, pero no puedo respirar bien y todas las emociones me hacen sentirme muy mal y me dan unos picos de dolor muy grandes. Espero que lo entiendan”, ha terminado diciendo.

Así es 'Veneno', el nuevo éxito de Los Javis

Cuando Valeria era una niña pequeña nunca entendió por qué la gente la llamaba por un nombre que no era el suyo. Lo mismo le ocurrió a Cristina, por entonces mal llamada "Joselito", que tuvo que sobrevivir a una violenta y cruel infancia bajo la España de los años sesenta. Dos mujeres que nacieron en épocas muy diferentes pero que, por casualidad o por destino, acaban unidas para siempre, cuando Valeria, estudiante de Periodismo, decide escribir un libro sobre la vida de la icónica Cristina, La Veneno.

Las actrices Isabel Torres, Daniela Santiago y Jedet son las protagonistas de Veneno, interpretando al personaje central de la serie en tres etapas diferentes de su vida.