Muere Alan Merrill, autor del éxito 'I Love Rock ‘N’ Roll', por coronavirus

El coronavirus sigue cobrándose víctimas, también en el mundo de la música. Alan Merrill ha fallecido por complicaciones derivadas por este virus a los 69 años. Merrill se hizo mundialmente conocido por ser uno de los compositores de I Love Rock 'N' Roll, todo un himno que se hizo mundialmente popular a principios de los años 80.

I Love Rock 'N' Roll fue originalmente grabada y lanzada por The Arrows en 1975. Fue lanzada primeramente como Cara B, aunque rápidamente se cambió a la Cara A por decisión de la discográfica. En un primer momento, el tema no obtuvo un gran reconocimiento ni popularidad por la falta de promoción, pero alrededor del mundo se hizo enormemente popular por las versiones que se han hecho de ella.

En una entrevista con Songfacts, Merrill explicó en 2009 cómo había compuesto I love Rock N Roll, de la que decía que era una "respuesta instintiva" al tema It's Only Rock 'N' Roll de los Rolling Stones. “Cuando tuve el estribillo, me sonó a éxito. Y pensé, haré algo realmente inusual. La escribiré como una canción separada del verso. Así que el estribillo real es algo que está saliendo de una máquina de discos, y los dos niños en la discoteca que están coqueteando están escuchando esta canción que es un éxito", decía sobre su composición.



'I Love Rock N Roll' - Alan Merrill

La versión más conocida fue la de Joan Jett, quien vio la actuación de The Arrows en un programa de televisión, cuando se encontraba en su gira inglesa con The Runaways. La cantante no tardó en reaccionar a través de su cuenta de Twitter para despedirse de Alan Merrill. “Acabo de enterarme de la terrible noticia de que Alan Merrill nos ha dejado. Mis pensamientos y amor están con su familia, amigos y la comunidad de la música. Todavía me acuerdo de cuando me encontraba viendo en la televisión a The Arrows en Londres y cómo me quedé loca con la canción que estaban cantando. Con gratitud y tristeza, le deseo un buen viaje hasta el otro lado”.

La triste noticia fue dada a conocer por su hija, Laura Merrill, a través de su cuenta de Facebook: “El Coronavirus se llevó a mi padre esta mañana. Me dieron dos minutos para despedirme antes de salir corriendo. (...) Caminé 50 manzanas hacia casa todavía con esperanza en mi corazón. La ciudad que conocía estaba vacía. Sentí que era la única persona aquí y tal vez de muchas maneras lo era”, describía en el mensaje.