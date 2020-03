Las frases más inspiradoras de David Bowie y George Michael

“Podemos ser héroes por un día”.

“Lo mejor que aprenderás en la vida es a amar y ser amado”.

“No sé hacia dónde voy ahora pero prometo que el viaje no será aburrido”.

“Si no participas en la carrera, ni ganarás ni perderás”.

“Siempre he tenido la necesidad de ser algo más que un simple mortal”.

“De adolescente fui extremadamente tímido y antisocial. No me atrevía a cantar mis canciones sobre el escenario, y eso que nadie estaba haciendo nada parecido… Así que decidí hacerlo disfrazado para no tener que pasar por la humillación de subirme al escenario y ser yo mismo. Me inventé varios personajes, cada uno con su personalidad e historia; incluso los interpretaba en las entrevistas… Pensé que ser yo mismo sería muy aburrido para cualquiera y preferí ofrecer a Ziggy, Aladdin Sane o El Duque Blanco”.

“Creo que tengo la capacidad de sacar lo mejor del talento de otras personas”.

“El único fracaso real es intentar anticiparse a los gustos del público. Lo único que se consigue con eso es una humillación interna”.

“Modestia aparte… creo que, salvo un par de excepciones, la mayoría de los músicos con los que he trabajado han hecho su mejor trabajo conmigo”.

“El futuro pertenece a aquellos son capaces de anticiparse al mismo”.

“Me sorprende que la gente se tome en serio lo que digo… ni yo mismo me tomo en serio”.

“Me he dado cuenta de que la mitad de las veces no soy consciente de lo que estoy haciendo”.

“La razón por la que no quieres comprometerte no es que seas un espíritu libre y un alma aventurera… es porque estás muerto de miedo de repetir lo que hicieron tus padres”.

“A medida que cumplo años, las preguntas se reducen a dos o tres: ¿Cuánto tiempo me queda? Y ¿qué hago con ese tiempo que me queda?”.

“A veces las interpretaciones que se han hecho de mis canciones son mucho más interesantes que lo que realmente quise transmitir con ellas”.

“No tengo ningún problema con envejecer… de hecho, lo acepto con agradecimiento. Soy capaz de llevarlo bien y no me molesta en absoluto”.

“No considero la música mi único soporte vital; hay muchas otras cosas igual de importantes para mi. El teatro y la mímica, sin ir más lejos”.

“Soy un gran madrugador. Me levanto entre las cinco y las seis de la mañana. Me tomo un café, leo un par de horas antes de que todo el mundo se levante”.

“La ansiedad y la búsqueda espiritual son temas recurrentes en mi música y conforman mi visión de la vida. Pero intento que mis canciones suenen a canciones de amor y relaciones”.

“Me considero un hombre muy afortunado... Robert Johnson solo tuvo tiempo de hacer un disco digno de representar su legado musical. Eso es todo lo que la vida le permitió”.